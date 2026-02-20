China a depăşit SUA, devenind din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025

China a depăşit din nou SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite DPA.

Conform calculelor Oficiului federal de statistică (Destatis), volumul importurilor şi exporturilor Germaniei pe relaţia cu China a totalizat 251,8 miliarde de euro (296,6 miliarde de dolari) anul trecut.

Cu o creştere a comerţului de 2,1% în 2025, China, care era deja cel mai mare partener comercial al Germaniei din 2016 în 2023, a depăşit din nou SUA, care fusese primul în 2024, notează DPA.

Anul trecut, comerţul Germaniei pe relaţia cu SUA a fost afectat de taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump. În pofida unui declin de 5%, Statele Unite au fost anul trecut al doilea cel mai important partener comercial al Germaniei, volumul importurilor şi exporturile totalizând 240,5 miliarde de euro.

Companiile germane au vândut anul trecut pe piaţa americană mărfuri în valoare de 146,2 miliarde de euro, un declin anual de 9,4%. Scăderi semnificative, de 17,8%, s-au înregistrat pe segmentul autovehicule şi componente auto.

În pofida taxelor vamale mai ridicate şi a politicii comerciale agresive a preşedintelui Trump, SUA, la fel ca în ultimii zece ani, au fost şi în 2025 cea mai importantă piaţă unică pentru mărfurile „Made in Germany”.

În clasamentul celor mai importante destinaţii pentru exporturile germane, pe locul doi se află Franţa, urmată de Ţările de Jos. China este doar pe locul şase în acest clasament.

Produsele din China au dominat importurile Germaniei din 2015. Anul trecut, China a fost din nou cel mai important furnizor pentru Germania, cu importuri în valoare de 170,6 miliarde de euro, o creştere anuală de 8,8%, depăşind nivelul importurilor din Ţările de Jos şi Statele Unite.

Disputa privind taxele vamale afectează şi exporturile chineze, statul asiatic trimiţând mărfurile spre Europa, şi, în felul acesta, spre piaţa germană, susţin economiştii.

Economistul Sebastian Dullien de la Böckler Foundation a explicat: „Barierele comerciale mai ridicate pentru mărfurile chinezeşti destinate pieţei din SUA au determinat Beijingul să le redirecţioneze spre Europa”.

Pe de altă parte, producătorii din SUA beneficiază de un acces mai facil la piaţa UE şi şi-au majorat exporturile către Germania cu 2,7%.

„Protecţionismul există, şi dezechilibrele structurale, nu este un mediu propice pentru o economie orientată spre export. Exporturile noastre către China scad semnificativ. Nu este o tendinţă temporară, ci un semnal de alarmă. Trebuie să ne facem temele, şi, de asemenea, să luăm în serios riscurile. Avem nevoie să ne extindem lanţurile de aprovizionare, să accesăm noi pieţe şi, în cele din urmă, să ne consolidăm competitivitatea”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Comerciale a Germaniei (BGA), Dirk Jandura.

Editor : Liviu Cojan