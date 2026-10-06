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China a închis aproape un sfert dintre băncile sale. De ce se teme Beijingul

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China Bancă
Foto; Profimedia
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China accelerează consolidarea băncilor mici, în special a celor rurale, după ce un număr record de 670 de instituţii de credit au fost închise în 2025, echivalentul a aproximativ un sfert din băncile ţării, în încercarea Beijingului de a reduce vulnerabilităţile sistemului financiar, relatează CNBC.

Autorităţile chineze au intensificat fuziunile şi dizolvările instituţiilor mai mici pentru a crea un număr mai redus de bănci, dar cu dimensiuni mai mari şi o capitalizare mai solidă, potrivit unei analize Fitch Ratings.

Băncile comerciale mici şi rurale „rămân cea mai slabă parte a sistemului” financiar chinez, a avertizat agenţia de rating, invocând calitatea redusă a activelor, nivelurile scăzute de capitalizare şi deficienţele de guvernanţă, în special în regiunile mai puţin dezvoltate.

Randamentul activelor băncilor rurale a scăzut la 0,45% în prima jumătate a acestui an, de la 0,56% în 2021. În acelaşi timp, ponderea creditelor neperformante a urcat la 2,8%, aproape dublu faţă de media de 1,5% a sectorului bancar.

Vulnerabilitatea acestor instituţii este amplificată de expunerea mai ridicată la companii mici, dezvoltatori imobiliari şi vehiculele de finanţare ale administraţiilor locale, segmente afectate de încetinirea economiei chineze.

Procesul de consolidare urmăreşte să îmbunătăţească supravegherea, să reducă posibilităţile de arbitraj de reglementare şi să crească transparenţa. Fitch consideră însă că problemele băncilor mici prezintă un risc limitat de contagiune la nivelul întregului sistem financiar, deoarece activitatea acestora este în mare parte locală, iar expunerea lor faţă de alte bănci este redusă.

Agenţia estimează că restructurarea ar putea modifica în timp concurenţa dintre creditorii de dimensiuni mici, dar avertizează că vulnerabilităţile structurale ale acestora ar putea persista pe termen scurt.

Consolidarea sectorului bancar are loc pe fondul semnalelor de slăbiciune din a doua economie a lumii. Produsul intern brut al Chinei a crescut cu 4,3% în trimestrul al doilea, cel mai lent ritm de după 2022.

Profiturile companiilor industriale au avansat cu 4,2% în august faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, marcând cea mai slabă creştere înregistrată de la începutul acestui an.

Editor : Sebastian Eduard

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