China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume. „Banca de energie" are înălțimea unui bloc cu 13 etaje

China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume.
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume.

China a lansat cu succes cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, un prototip uriaș asemănător unui dirijabil, capabil să producă un megawatt de energie. Dispozitivul, înalt cât un bloc de 13 etaje și lat cât un teren de baschet, a fost testat în deșertul Xinjiang și ar putea intra în producție de serie în 2026, deschizând calea către o nouă eră a energiei verzi, informează South China Morning Post.

O uriașă „bancă de energie” planantă ar putea ajuta comunitățile să se deconecteze de la rețeaua electrică în timpul penelor de curent și ar putea consolida rolul de lider al Chinei în domeniul energiei verzi.

China a reușit să testeze cu succes cea mai mare și mai puternică turbină eoliană aeropurtată din lume, un pas important care ar putea aduce energie verde mai ieftină și mai fiabilă și care ar întări poziția țării în tranziția globală către surse curate de energie.

Între 19 și 21 septembrie, prototipul S1500, asemănător unui dirijabil – cu dimensiuni apropiate de un teren de baschet și înalt cât un bloc cu 13 etaje – a devenit prima turbină de acest tip care a generat un megawatt de energie în timpul unui zbor de test efectuat într-o zonă deșertică din regiunea Xinjiang, vestul Chinei.

Testul a inclus asamblarea în condiții deșertice, verificări de presiune, precum și lansarea și recuperarea turbinei în condiții de vânt puternic, atât ziua, cât și noaptea. „Toate obiectivele planificate au fost atinse”, a transmis start-up-ul Sawes Energy Technology din Beijing, unul dintre principalii dezvoltatori ai proiectului.

Dun Tianrui, directorul general și proiectantul-șef al companiei, a numit realizarea „un pas esențial către utilizarea practică a produsului”. El a precizat că vor urma teste suplimentare în diferite regiuni și medii din țară, iar producția de serie este programată pentru 2026, cu primele unități conectate la rețea în același an.

„Obiectivul nostru este ca energia eoliană aeropurtată să devină o parte esențială a energiei curate accesibile și să contribuim cu o soluție chineză la tranziția energetică globală”, a declarat Dun.

Spre deosebire de turbinele eoliene clasice, ancorate pe sol, turbinele aeropurtate plutesc în carcase umplute cu heliu care ridică generatoarele în atmosferă, energia produsă fiind transmisă la sol prin cabluri rezistente.

