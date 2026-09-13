China a propus crearea unei „zone open source AI” în cadrul BRICS

Preşedintele chinez Xi Jinping a prezentat duminică, la summitul BRICS de la New Delhi, iniţiative în domenii mergând de la inteligenţa artificială la comerţ, vizând aprofundarea cooperării între economiile acestui grup, în contextul în care Beijingul încearcă să facă din el o platformă practică pentru dezvoltarea Sudului Global.

Succesul „Iniţiativei Greater BRICS” depinde de stabilirea unei baze solide pentru o cooperare pragmatică, a declarat Xi la summitul anual al liderilor, a relatat agenţia oficială de ştiri Xinhua, potrivit Agerpres.

Statele BRICS ar trebui să coopereze în continuare, să menţină stabilitatea lanţurilor industriale şi de aprovizionare şi să cultive o piaţă integrată, a declarat Xi la sesiunea de închidere a summitului.

China - care în 2027 va deţine preşedinţia BRICS - va lua iniţiativa creării unei „Zone Open Source AI” pentru membrii BRICS, pentru a promova cooperarea privind modelele lingvistice mari, instruirea în domeniul inteligenţei artificiale şi un ecosistem deschis de inteligenţă artificială, a anunţat Xi.

De asemenea, el a propus un parteneriat în cadrul Zonei Economice Speciale BRICS şi a declarat că ţara sa va găzdui anul viitor un Forum comercial privind serviciile BRICS pentru a dinamiza legăturile comerciale şi de investiţii.

Beneficiile soluţiilor dezvoltate în cadrul BRICS nu ar trebui să se limiteze doar la BRICS, ci ar trebui să fie adaptabile şi accesibile pentru a răspunde nevoilor Sudului Global, a declarat, la rândul său, prim-ministrul indian Narendra Modi.

În ce-l priveşte, preşedintele rus Vladimir Putin a numit BRICS o forţă motrice puternică spre crearea unei noi ordini mondiale, mai echitabile şi multipolare, îndemnând membrii grupului să găsească modalităţi de a combina avantajele competitive ale economiilor lor individuale.

Atât Xi, cât şi Putin au părăsit între timp New Delhi după ce au participat la summitul BRICS, grup format din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Indonezia.

Editor : M.B.