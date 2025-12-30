Live TV

China a simulat un blocaj în jurul Taiwanului. Salve de rachete vizibile de pe o insulă din apropiere

Data publicării:
exercițiu naval organizat de China
Blocada navală este una dintre cele mai puternice opțiuni militare pe care Xi le are la dispoziție pentru a forța Taiwanul să capituleze în fața autorității Beijingului. Foto: Profimedia Images
Din articol
Salve de rachete „Situaţie periculoasă de război iminent”

China a desfăşurat marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete şi exerciţii navale-aeriene care, potrivit autorităţilor, aveau scopul de a simula un blocaj al insulei autonome. Taipei a condamnat manevrele ca fiind „intimidare militară”.

China a început marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, cu scopul de a simula blocarea principalelor porturi ale insulei autonome şi atacuri asupra ţintelor maritime.

Exerciţiile militare de două zile, denumite „Misiunea Justiţie 2025”, au început luni şi au fost condamnate de Taipei ca fiind „intimidare militară” din partea Beijingului, scrie France24, potrivit News.ro.

Salve de rachete

Jurnaliştii AFP din Pingtan – o insulă chineză care este cel mai apropiat punct de insula principală a Taiwanului – au văzut marţi dimineaţă, în jurul orei 9:00 (01:00 GMT), o salvă de rachete explodând în aer, lăsând în urmă urme de fum alb.

Au fost lansate cel puţin 10 rachete, la intervale de câteva secunde una de alta, fiecare dintre ele provocând un zgomot puternic care a răsunat în tot Pingtan în timp ce se înălţau în cer. Turiştii s-au grăbit spre baricadele de lemn cu vedere la mare, scoţând telefoanele pentru a face fotografii şi videoclipuri cu rachetele.

La scurt timp după aceea, Armata Populară de Eliberare (PLA) a declarat într-un comunicat: „La ora 9:00, pe 30 decembrie, forţele terestre ale Comandamentului Teatral de Est al PLA au efectuat un exerciţiu de tragere cu muniţie reală pe distanţă lungă”.

„Situaţie periculoasă de război iminent”

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său suveran şi a refuzat să excludă utilizarea acţiunilor militare pentru a cuceri insula democratică.

Cea mai recentă demonstraţie de forţă vine după o serie de vânzări masive de arme către Taipei de către Statele Unite – principalul susţinător al securităţii Taiwanului – şi după comentariile prim-ministrului japonez, care a afirmat că utilizarea forţei împotriva Taiwanului ar putea justifica o reacţie militară din partea Tokyo.

Luni, Beijingul a avertizat că „forţele externe” care înarmează Taipei „vor împinge Strâmtoarea Taiwan într-o situaţie periculoasă de război iminent”, dar nu a menţionat niciun stat în mod specific.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat luni că orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este „sortită eşecului”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
3
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
4
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pământul văzut de pe suprafața Lunii
Luna, noul front geopolitic: Cum vrea Germania să fie în prima linie a cursei spațiale și cum se repoziționează marile puteri
china taiwan
Haos aerian provocat de exerciţiile militare ale Chinei în jurul Taiwanului: Peste 900 de zboruri perturbate
soldați și rachete în ucraina
Jurnalist BBC: „Am relatat despre 40 de războaie, dar nu am văzut niciodată un an ca 2025”. Cum ar putea arăta al 3-lea război mondial
canalul panama
Beijingul se revoltă în urma demolării unui monument chinez la intrarea în Canalul Panama. „O zi neagră”
china taiwan
China a trimis avioane de vânătoare, bombardiere şi drone pentru exerciții militare în jurul insulei Taiwan, ca „avertisment sever”
Recomandările redacţiei
Russia Ukraine Military Operation Cossack Unit
Ce concesii sunt dispuși ucrainenii să facă pentru a pune capăt...
iarna partie ski schi tun de zapada
Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare...
guvern 2
Barometru: Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete, Radu Miruță sunt cei mai...
Programul magazinelor de Revelion. Foto Getty Images
Programul magazinelor de Anul Nou 2026: Supermarketurile sunt închise...
Ultimele știri
SUA au aprobat vânzarea de avioane în valoare de 1,8 miliarde dolari pentru Danemarca, în timp ce Trump amenință că anexează Groenlanda
Cele mai sângeroase luni din ultimii ani pentru armata rusă în Ucraina: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului
Incendiu puternic la o hală din Argeş. Flăcările au cuprins 500 de metri pătraţi, utilaje de producţie distruse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Fanatik.ro
Meci nebun în Kuweit între Ion Marin şi Mihai Stoichiţă, încheiat 4-3: “Mă sună şi acum de acolo să îmi spună...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cine i-a făcut cel mai mare rău lui Dinamo! “Revoluția ne-a spart echipa, dar el ne-a distrus!”
Adevărul
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie
Playtech
Camere de supraveghere neautorizate. Ce drepturi ai, conform legii
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit...
Newsweek
8 zile întârziere la plata pensiilor în ianuarie. Care pensionari iau 3.000 lei bonus de la Mica recalculare?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...