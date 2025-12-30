China a simulat un blocaj în jurul Taiwanului. Salve de rachete vizibile de pe o insulă din apropiere

China a desfăşurat marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete şi exerciţii navale-aeriene care, potrivit autorităţilor, aveau scopul de a simula un blocaj al insulei autonome. Taipei a condamnat manevrele ca fiind „intimidare militară”.

China a început marţi a doua zi de exerciţii militare cu foc real în jurul Taiwanului, cu scopul de a simula blocarea principalelor porturi ale insulei autonome şi atacuri asupra ţintelor maritime.

Exerciţiile militare de două zile, denumite „Misiunea Justiţie 2025”, au început luni şi au fost condamnate de Taipei ca fiind „intimidare militară” din partea Beijingului, scrie France24, potrivit News.ro.

Salve de rachete

Jurnaliştii AFP din Pingtan – o insulă chineză care este cel mai apropiat punct de insula principală a Taiwanului – au văzut marţi dimineaţă, în jurul orei 9:00 (01:00 GMT), o salvă de rachete explodând în aer, lăsând în urmă urme de fum alb.

Au fost lansate cel puţin 10 rachete, la intervale de câteva secunde una de alta, fiecare dintre ele provocând un zgomot puternic care a răsunat în tot Pingtan în timp ce se înălţau în cer. Turiştii s-au grăbit spre baricadele de lemn cu vedere la mare, scoţând telefoanele pentru a face fotografii şi videoclipuri cu rachetele.

La scurt timp după aceea, Armata Populară de Eliberare (PLA) a declarat într-un comunicat: „La ora 9:00, pe 30 decembrie, forţele terestre ale Comandamentului Teatral de Est al PLA au efectuat un exerciţiu de tragere cu muniţie reală pe distanţă lungă”.

„Situaţie periculoasă de război iminent”

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său suveran şi a refuzat să excludă utilizarea acţiunilor militare pentru a cuceri insula democratică.

Cea mai recentă demonstraţie de forţă vine după o serie de vânzări masive de arme către Taipei de către Statele Unite – principalul susţinător al securităţii Taiwanului – şi după comentariile prim-ministrului japonez, care a afirmat că utilizarea forţei împotriva Taiwanului ar putea justifica o reacţie militară din partea Tokyo.

Luni, Beijingul a avertizat că „forţele externe” care înarmează Taipei „vor împinge Strâmtoarea Taiwan într-o situaţie periculoasă de război iminent”, dar nu a menţionat niciun stat în mod specific.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat luni că orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este „sortită eşecului”.

Editor : B.P.