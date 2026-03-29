China a staționat avioane supersonice transformate în drone lângă Strâmtoarea Taiwan. „Ar fi un coșmar pentru apărarea aeriană”

Conform unui nou raport al Institutului Mitchell pentru Studii Aerospațiale, China a staționat avioane de vânătoare supersonice învechite, transformate în drone de atac, la șase baze aeriene situate în apropierea Strâmtorii Taiwan, notează The Telegraph.

Imaginile din satelit ale acestor aerodromuri din raportul publicat în februarie, „China Airpower Tracker”, arată ceea ce par a fi rânduri de avioane scurte, cu aripi înclinate, care se potrivesc cu forma avioanelor de vânătoare J-6 care au zburat pentru prima dată cu forțele aeriene chineze în anii 1960. De la conversia lor în drone, aceste aeronave au fost identificate la cinci baze din provincia Fujian și una din provincia Guangdong, potrivit raportului de la institutul cu sediul în Arlington, Virginia.

J. Michael Dahm, cercetător principal la Institutul Mitchell, a declarat că armata chineză, Armata de Eliberare a Poporului a desfășurat 200 sau mai multe avioane de vânătoare învechite, conform estimărilor, transformate în drone, pe aerodromuri din apropierea Strâmtorii Taiwan.

Aceste avioane transformate în drone ar zbura către ținte în faza inițială a unui atac asupra Taiwanului, a declarat Dahm, un fost ofițer de informații al marinei SUA, pentru Reuters. Acestea ar fi utilizate mai degrabă ca rachete de croazieră decât ca vehicule aeriene fără pilot (UAV) autonome sau controlate de la distanță.

„Vor ataca Taiwanul, ținte americane sau aliate în număr mare, copleșind efectiv apărarea aeriană”, a spus Dahm. El a compilat datele pentru raport din surse de informații deschise și imagini satelitare comerciale.

China domină piața globală a dronelor comerciale. De asemenea, investește masiv în tehnologii militare pentru drone, construindu-și puterea de foc necesară pentru a prelua controlul asupra Taiwanului prin forță, dacă va fi necesar. Dronele convertite identificate în raport fac parte din arsenalul în expansiune al Beijingului, care include bombardiere cu rachete de distanță, avioane de vânătoare moderne, rachete balistice, rachete de croazieră și roiuri de UAV-uri moderne, potrivit experților în război aerian.

Beijingul consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său și nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Taiwanul respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că numai populația insulei poate decide asupra viitorului său. În această lună, comunitatea de informații a SUA a declarat că, potrivit evaluării sale, China nu intenționează în prezent să invadeze Taiwanul în 2027. Acest lucru contrastează cu raportul anual al Pentagonului privind puterea militară a Chinei de la sfârșitul anului trecut, care afirma că China „se așteaptă să fie capabilă să lupte și să câștige un război împotriva Taiwanului până la sfârșitul anului 2027”.

Scopul principal al acestor drone este „epuizarea sistemelor de apărare aeriană ale Taiwanului în primul val al unui atac”, a declarat un înalt oficial taiwanez din domeniul securității. Pentru a împiedica China să „lovească ținte de mare importanță, ne vom confrunta inevitabil cu problema rentabilității utilizării rachetelor scumpe pentru a le intercepta de la distanță”. Într-un raport prezentat parlamentului săptămâna aceasta, Ministerul Apărării din Taiwan a prezentat planuri de achiziționare rapidă a unei noi generații de sisteme anti-drone.

Ministerul Apărării din Taiwan a trimis Reuters la un raport din 2022 al grupului său de reflecție, Institutul pentru Cercetare în Domeniul Apărării Naționale și Securității, care se referea la aceste drone ca fiind „o formă de război asimetric care nu poate fi ignorată”.

Într-un conflict cu Taiwanul, China ar putea lansa un „val de atac de amploare” cu avioane de luptă, rachete zburând pe traiectorii diferite și drone rapide și lente, a declarat Peter Layton, cercetător invitat la Universitatea Griffith din Australia și căpitan de grup în rezervă al forțelor aeriene australiene, care a lucrat la Pentagon.

„Ar fi o mulțime de elemente diverse care ar veni toate în același timp”, a spus el. „Ar fi un coșmar pentru apărarea aeriană”.

Aceste drone nu se numără printre cele mai amenințătoare și avansate UAV-uri ale Chinei, dar combaterea lor ar fi costisitoare. Dronele mici de interceptare de mare viteză pe care Ucraina le-a folosit în războiul cu Rusia ar fi ineficiente în doborârea lor, a spus Layton. „Acele J-6 ar avea nevoie de o rachetă adecvată și scumpă”.

Conflictul prelungit din Ucraina și războiul dintre SUA și Israel pe de o parte și Iran pe de cealaltă parte au demonstrat că dronele sunt acum un element crucial al războiului modern. Unele pot fi construite în număr mare, desfășurate în formații masive și înlocuite rapid după pierderile de pe câmpul de luptă.

China dezvoltă noi UAV-uri, inclusiv o dronă de atac invizibilă care, potrivit experților, ar opera de pe un portavion. Atașații militari și analiștii de securitate afirmă că China testează deja utilizarea dronelor în operațiuni de decepție în cadrul unor potențiale repetiții pentru o invazie a Taiwanului.

Avionul bimotor J-6 a fost derivat din avionul de vânătoare sovietic Mig-19 din anii 1950. Acest avion cu reacție și alte aeronave derivate din modelele sovietice au constituit nucleul flotei de avioane de vânătoare a Chinei până la mijlocul anilor 1990, potrivit Universității Aeriene a Forțelor Aeriene ale SUA.

Dahm a estimat că peste 500 dintre aceste aeronave au fost convertite în drone. Versiunea de dronă a modelului J-6 este denumită J-6W.

În luna septembrie, forțele aeriene chineze au expus unul dintre aceste avioane de vânătoare transformate la Salonul Aeronautic de la Changchun, din nord-estul Chinei. Pe un panou informativ amplasat lângă dronă, aceasta era descrisă ca fiind o dronă J-6, conform unei fotografii de la salonul aeronautic publicată de Ministerul Apărării Naționale al Chinei. „Această aeronavă este o versiune modificată a avionului de vânătoare J-6”, arăta panoul informativ.

Tunurile și alte echipamente ale avionului de vânătoare au fost îndepărtate, iar acesta a fost echipat cu un sistem automat de control al zborului și cu tehnologie de navigație adaptată la teren, potrivit panoului. UAV-ul a efectuat primul său zbor cu succes în 1995 și ar putea fi utilizat ca avion de atac sau ca țintă de antrenament pentru piloții de vânătoare, tunurile antiaeriene, rachetele sol-aer sau operatorii de radar, potrivit panoului de informare.

Aerodromurile chinezești cele mai apropiate de Strâmtoarea Taiwan, unde sunt staționate dronele J-6, ar fi vulnerabile la contraatacuri din partea Taiwanului și a aliaților săi în cazul unui conflict, a spus Dahm. „Ideea este de a lansa toate dronele în primele ore ale unei operațiuni a armatei chineze”, a spus el.

