China acuză SUA de atacuri cibernetice și de spionaj

China acuză SUA de atacuri cibernetice și de spionaj. Obiectivul atacurilor a fost supravegherea națională a măsurării timpului, a declarat Ministerul Securității Statului. Serviciul secret american NSA a lansat atacuri asupra Centrului Național de Servicii Temporale din Xi'an pe o perioadă îndelungată, se arată într-o declarație a ministerului pe contul său WeChat, relatează N-TV.

Conform acestuia, au fost găsite dovezi ale furtului de date și date de acces din 2022. Acestea ar fi fost utilizate pentru a spiona dispozitivele mobile ale angajaților și rețeaua centrului. Serviciul secret american ar fi exploatat o vulnerabilitate a unei mărci străine de smartphone-uri pentru a accesa dispozitivele angajaților. Marca nu a fost menționată. În plus, serviciile secrete americane ar fi încercat să atace sistemul de măsurare a timpului de înaltă precizie.

Centrul este responsabil pentru furnizarea și difuzarea orei oficiale în China, care stă la baza funcționării rețelelor de comunicații, a sistemelor financiare și a alimentării cu energie electrică. Potrivit declarațiilor Chinei, astfel de atacuri ar putea provoca perturbări grave. În ciuda dimensiunilor sale, China are un singur fus orar la nivel național.

În ultimii ani, China și SUA s-au acuzat reciproc din ce în ce mai des de atacuri cibernetice. Ambele părți se consideră reciproc „cea mai mare amenințare” în acest domeniu.

Anul trecut a fost dezvăluit un atac cibernetic asupra companiilor de telecomunicații din SUA. Potrivit declarațiilor făcute la acea vreme de Brett Leatherman, șeful departamentului de securitate cibernetică al FBI, pentru Wall Street Journal, acest atac ar fi permis serviciilor secrete chineze, printre altele, să spioneze comunicațiile private ale cetățenilor americani și să îi localizeze în întreaga lume. Conform informațiilor FBI, atacatorii au capturat peste un milion de înregistrări de conexiuni și au vizat apelurile și SMS-urile a peste 100 de americani.

Autoritățile americane consideră că activitatea hackerilor în rețele a fost între timp limitată. Inițial, se spusese că nu se poate ști sigur dacă accesul acestora a putut fi blocat. Guvernul chinez a respins toate acuzațiile.

 

 

 

 

