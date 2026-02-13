Live TV

China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri

Data publicării:
USA and China trade war. China and United States of America trade, duty, tariffs war
Sursa foto: Profimedia Images
China a anunțat vineri că va lua „toate măsurile necesare” pentru a contracara tentativele străine de spionaj, după ce Agenția Centrală de Informații a SUA a publicat o înregistrare video în limba mandarină care vizează recrutarea de ofițeri chinezi. Cele mai mari două economii ale lumii se acuză în mod regulat reciproc de activități de spionaj, relatează AFP și Agerpres.

CIA și-a declarat public intenția de a recruta spioni în China, iar joi a publicat pe canalul său de YouTube un videoclip adresat membrilor nemulțumiți ai armatei chineze.

Reacția Beijingului a fost rapidă și fermă. „China va lua toate măsurile necesare pentru a contracara ferm eforturile de infiltrare şi destabilizare lansate din străinătate de către forţe antichineze şi pentru a-şi apăra cu fermitate suveranitatea, securitatea şi interesele în materie de dezvoltare”, a declarat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„Forţele ostile Chinei nu îşi vor atinge obiectivele”, a adăugat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Clipul CIA: apel direct către ofițeri chinezi

Înregistrarea video publicată de CIA prezintă un ofițer chinez fictiv care decide să contacteze agenția americană după ce ajunge la concluzia că „singurul lucru pe care liderii îl protejează sunt propriile interese” și că „puterea lor se bazează pe nenumărate minciuni”.

Clipul îl arată pe ofițer acasă, alături de familie, apoi conducând printr-o ploaie torențială și trecând pe lângă un punct de control. În final, acesta deschide un laptop și începe să tasteze, afirmând: „Alegerea acestei căi este modul meu de a lupta pentru familia şi ţara mea”.

Textul în limba chineză care însoțește videoclipul încurajează furnizarea de informații despre lideri chinezi și oficiali de rang înalt, dar și din domenii precum armata, informațiile, diplomația, economia, știința sau tehnologia avansată.

„Aveţi informaţii despre lideri chinezi de rang înalt? Sunteţi ofiţer sau aveţi legături cu armata? Lucraţi în domeniul informaţiilor, diplomaţiei, economiei, ştiinţei sau tehnologiei avansate sau aveţi conexiuni cu persoane care lucrează în aceste domenii?”, se arată în text.

„Vă rugăm să ne contactaţi. Vrem să ştim adevărul”, adaugă mesajul.

Tensiuni recurente între Washington și Beijing

CIA a publicat și anul trecut mai multe videoclipuri similare, care, potrivit directorului agenției, John Ratcliffe, aveau ca scop „recrutarea de oficiali chinezi pentru a ajuta Statele Unite”.

Publicarea noului clip are loc la doar câteva zile după înlăturarea celui mai puternic general chinez, Zhang Youxia, suspectat de „încălcări grave ale disciplinei şi legii”, o formulare folosită frecvent în China pentru a desemna cazuri de corupție.

Episodul evidențiază din nou nivelul ridicat al tensiunilor dintre Washington și Beijing, într-un context marcat de rivalitate strategică, acuzații reciproce de spionaj și competiție pentru influență globală.

Editor : Ș.A.

