China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”

Keir Starmer este gata să aprobe o nouă „super-ambasadă” pe care China o solicită în centrul Londrei, în ciuda unei serii de preocupări legate de securitate care au fost ridicate în timpul procesului de planificare, informează Politico.

The Times a raportat vineri că serviciile de informații MI5 și MI6 sunt acum satisfăcute că proiectul — care a fost mult timp o sursă de controverse în Marea Britanie — ar trebui să continue, cu unele „măsuri de atenuare” pentru a proteja securitatea națională.

Un oficial al guvernului britanic nu a respins raportul The Times când a fost presat vineri.

Odatp finalizată, clădirea de 20.000 de metri pătrați situată lângă Turnul Londrei este de așteptat să fie cea mai mare ambasadă din Europa.

Beijingul a cumpărat terenul cu 255 de milioane de lire sterline în 2018, dar de atunci au fost ridicate obiecții cu privire la proximitatea sa față de cablurile care transportă comunicații către districtul financiar vital al Londrei. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la refuzul Beijingului de a prezenta autorităților britanice planurile complete de amenajare internă.

China a avertizat furios asupra „consecințelor” în cazul în care ambasada nu va primi autorizația de construire, miniștrii britanici amânând în repetate rânduri luarea unei decizii în acest sens.

Cu toate acestea, șeful MI6, Richard Moore, a declarat recent că este „corect și adecvat” să se permită construirea ambasadei, în ciuda temerilor legate de securitatea națională.

Starmer s-a confruntat cu o reacție negativă la nivel intern în încercarea sa de a restabili relațiile cu China.

Guvernul său s-a confruntat cu reacții negative în urma eșecului urmăririi penale a doi bărbați acuzați de spionaj pentru Beijing, în timp ce scepticii față de China au atacat guvernul pentru că nu a publicat un audit major al politicii Regatului Unit față de această țară.

Săptămâna aceasta, serviciile de securitate au avertizat parlamentarii că sunt vizați în mod activ de agenți ai statului chinez pe rețeaua socială LinkedIn.

Cu toate acestea, se așteaptă ca Starmer să călătorească în China anul viitor, întrucât Marea Britanie încearcă să consolideze legăturile economice cu Beijingul. Aceasta ar fi prima vizită a unui prim-ministru britanic în China de la Theresa May în 2018.

