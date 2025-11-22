Live TV

China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”

Data publicării:
Ambasada Chinei la Londra
demonstranți în fața Ambasada Chinei la Londra. Foto: Profimedia

Keir Starmer este gata să aprobe o nouă „super-ambasadă” pe care China o solicită în centrul Londrei, în ciuda unei serii de preocupări legate de securitate care au fost ridicate în timpul procesului de planificare, informează Politico.

The Times a raportat vineri că serviciile de informații MI5 și MI6 sunt acum satisfăcute că proiectul — care a fost mult timp o sursă de controverse în Marea Britanie — ar trebui să continue, cu unele „măsuri de atenuare” pentru a proteja securitatea națională.

Un oficial al guvernului britanic nu a respins raportul The Times când a fost presat vineri.

Odatp finalizată, clădirea de 20.000 de metri pătrați situată lângă Turnul Londrei este de așteptat să fie cea mai mare ambasadă din Europa.

Beijingul a cumpărat terenul cu 255 de milioane de lire sterline în 2018, dar de atunci au fost ridicate obiecții cu privire la proximitatea sa față de cablurile care transportă comunicații către districtul financiar vital al Londrei. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la refuzul Beijingului de a prezenta autorităților britanice planurile complete de amenajare internă.

China a avertizat furios asupra „consecințelor” în cazul în care ambasada nu va primi autorizația de construire, miniștrii britanici amânând în repetate rânduri luarea unei decizii în acest sens.

Cu toate acestea, șeful MI6, Richard Moore, a declarat recent că este „corect și adecvat” să se permită construirea ambasadei, în ciuda temerilor legate de securitatea națională.

Starmer s-a confruntat cu o reacție negativă la nivel intern în încercarea sa de a restabili relațiile cu China.

Guvernul său s-a confruntat cu reacții negative în urma eșecului urmăririi penale a doi bărbați acuzați de spionaj pentru Beijing, în timp ce scepticii față de China au atacat guvernul pentru că nu a publicat un audit major al politicii Regatului Unit față de această țară.

Săptămâna aceasta, serviciile de securitate au avertizat parlamentarii că sunt vizați în mod activ de agenți ai statului chinez pe rețeaua socială LinkedIn.

Cu toate acestea, se așteaptă ca Starmer să călătorească în China anul viitor, întrucât Marea Britanie încearcă să consolideze legăturile economice cu Beijingul. Aceasta ar fi prima vizită a unui prim-ministru britanic în China de la Theresa May în 2018.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
3
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
primaria capitalei
5
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Palatul Buckingham
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
saltea
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume”, după ce a stat întins pe saltea 33 de ore
ROBOT UMANOID
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul drumului a spus că „are nevoie de pantofi noi”
spion spionaj china chinezi
Cum caută spionii chinezi secrete de stat cu ajutorul „headhunterilor” de pe LinkedIn
Grunge country flag illustration (cracked concrete background) / Japan vs China (Political or economic conflict)
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”
Recomandările redacţiei
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
zelenski tump vance profimedia
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum privind planul său de...
vgfevgfe
Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de...
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele...
Ultimele știri
Alegeri locale 2025. Cine este Gigi Nețoiu, afaceristul care a trecut prin fotbal, politică și Securitate
Alegeri locale 2025. Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan”
Alegeri locale 2025. Cine e Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Cristi Chivu a vizitat un loc neașteptat din orașul său natal, unde s-a recules: ”Multă lume nu știe”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap, în 2025. Cum se întocmeşte şi ce prevede legea
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...