China anunţă că a efectuat un test cu o rachetă strategică în Pacific. Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară

China a anunţat luni că a efectuat cu succes un test cu o rachetă strategică, fără încărcătură nucleară, lansată de pe un submarin în Oceanul Pacific, după ce ţările din regiune au raportat că au fost avertizate cu privire la un test iminent al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).

„Un submarin strategic cu propulsie nucleară a lansat cu succes, pe 6 iulie, la ora locală 12:01, o rachetă strategică echipată cu un focos de antrenament, în apele internaţionale din Oceanul Pacific”, a declarat un purtător de cuvânt al Marinei chineze într-un comunicat postat pe platforma de socializare WeChat, potrivit Xinhua, preluată de Agerpres.

Racheta a „aterizat exact în zona maritimă predefinită”, a subliniat el, fără a oferi detalii suplimentare despre locul exact.

Testul de rachetă a avut loc în aceeaşi zi în care Marina rusă şi cea chineză au început exerciţiile navale anuale în largul coastei oraşului Qingdao, un important port militar şi staţiune din estul Chinei.

În acest moment, nu există nicio informaţie care să facă legătura între cele două evenimente.

„Această lansare face parte din exerciţiile militare anuale de rutină ale Chinei”, a declarat Marina chineză în comunicat.

„O notificare prealabilă a fost trimisă ţărilor relevante, în conformitate cu dreptul şi practica internaţionale. Această lansare nu a vizat nicio ţară sau ţintă anume”, se mai arată în comunicat.

Reacții internaționale

Ministrul de externe din Papua Noua Guinee şi o sursă guvernamentală din Noua Zeelandă au declarat luni pentru AFP că Beijingul se pregăteşte să efectueze un test de rachetă cu capacitate nucleară în Oceanul Pacific.

„Da, China m-a informat. Am primit personal un apel de la ambasadorul chinez”, a declarat ministrul de externe din Papua Noua Guinee, Justin Tkachenko.

O sursă guvernamentală din Noua Zeelandă a confirmat, de asemenea, că Beijingul i-a avertizat cu privire la un viitor test cu rachetă balistică intercontinentală.

Ministrul de externe din Noua Zeelandă, Winston Peters, şi-a exprimat luni profunda îngrijorare după ce China a efectuat testul cu rachetă în Pacificul de Sud, acesta precizând că ar fi vorba despre o rachetă cu rază lungă de acţiune şi capacitate nucleară.

„Pacificul este un ocean al păcii şi suntem profund îngrijoraţi de testele Chinei cu arme nucleare”, a declarat el într-un comunicat, adăugând ca lansarea „nu este compatibilă cu stabilitatea regională„.

Guvernul japonez, care a anunţat că a fost informat în prealabil de către China despre efectuarea unui test de rachetă balistică, a declarat luni că a cerut insistent Chinei „să reconsidere” lansarea testului, astfel încât acesta să nu ameninţe securitatea Japoniei, relatează Kyodo.

Ministrul de externe australian, Penny Wong, a declarat luni că Beijingul a notificat guvernul cu privire la planurile de a efectua un test cu rachetă în Pacific, descriind lansarea ca fiind „destabilizatoare” pentru regiune, relatează Reuters.

„Australia a fost clară în ceea ce priveşte faptul că acest test se înscrie în contextul unei consolidări militare rapide din partea Chinei, căreia îi lipseşte transparenţa şi reasigurarea în ceea ce priveşte intenţia la care se aşteaptă regiunea”, a declarat Wong la o conferinţă de presă din capitala Fiji, Suva.

Editor : B.P.