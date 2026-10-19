China anunță reguli mai stricte privind exportul de drone cu dublă utilizare

China, principalul producător mondial de drone, a anunţat luni că va înăspri controalele asupra exporturilor de vehicule aeriene fără pilot şi echipamente conexe care pot avea dublă utilizare, civilă şi militară, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Această măsură are drept scop să susţină angajamentul Chinei faţă de neproliferare, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului într-un comunicat.

Noile reguli „demonstrează opoziţia fermă a Chinei faţă de orice utilizare ilicită a acestor dispozitive în scopuri care nu sunt paşnice”, a spus ministerul, precizând că acestea vor intra în vigoare pe 18 noiembrie.

China domină industria globală a dronelor de agrement şi comerciale.

Utilizarea dronelor în conflicte creşte rapid, aşa cum se întâmplă în războaiele din Ucraina şi Iran.

Exportatorii anumitor motoare de drone, tehnologii conexe şi modele specifice de drone capabile, de exemplu, să zboare încontinuu timp de până la trei ore, vor fi obligaţi să obţină o autorizaţie începând de luna viitoare, potrivit unei declaraţii comune a Ministerului Comerţului, Vămilor şi Comisiei Militare Centrale.

Oricine încalcă aceste reguli la exportul sau revânzarea acestor echipamente va fi supus sancţiunilor conform legii, se arată în comunicat.

Echipamentele vizate de noile prevederi „au în mod clar aplicaţii cu dublă utilizare, atât civile, cât şi militare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerţului.

Beijingul a anunţat pe 5 august restricţii privind exporturile de piese de drone către Statele Unite, ca răspuns la sancţiunile comerciale impuse de Washington.

Editor : C.L.B.