China ar putea înarma Iranul în plin armistițiu, prin țări terțe. Avertismentul serviciilor de informații americane (presă)

China ar putea profita de armistițiul de două săptămâni pentru a furniza Iranului sisteme antiaeriene, prin țări terțe, arată evaluările serviciilor de informații americane. Potrivit unor surse citate de Kyiv Post, Teheranul ar încerca să profite de pauza în ostilități pentru a-și reface stocurile de armament, în timp ce Beijingul neagă orice implicare.

Potrivit a trei surse familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor de informații, Iranul ar putea folosi această pauză temporară a ostilităților pentru a-și reface stocurile de armament, cu sprijinul unor parteneri externi.

Două dintre surse au precizat că China încearcă, cel mai probabil, să organizeze livrarea de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) prin intermediul unor țări terțe, pentru a ascunde originea acestora, informează CNN, potrivit Kyiv Post.

Aceste sisteme reprezintă o amenințare pentru aeronavele americane care zboară la altitudini joase și ar putea fi desfășurate imediat în cazul în care armistițiul s-ar prăbuși. Deși companii chineze au vândut anterior tehnologii cu dublă utilizare – precum sisteme de navigație și supraveghere bazate pe inteligență artificială – către Teheran, furnizarea directă de armament letal ar reprezenta o escaladare semnificativă a cooperării militare.

Ambasada Chinei la Washington a negat categoric informațiile.

„China își respectă în mod constant obligațiile internaționale și nu furnizează arme niciunei părți implicate în conflict”, a declarat un purtător de cuvânt, calificând acuzațiile drept „nefondate” și „neadevărate”.

Aceste informații apar într-un moment delicat pentru diplomația globală. La începutul acestei săptămâni, Rusia și China și-au folosit dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca o rezoluție susținută de Statele Unite, care viza redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Beijingul își menține oficial poziția de neutralitate, solicitând încheierea definitivă a războiului început pe 28 februarie. Cu toate acestea, companii private chineze cu legături cu Armata Populară de Eliberare (PLA) au fost deja acuzate că au furnizat Teheranului informații în timp real despre mișcările portavioanelor americane din regiune.

Analiștii consideră că Beijingul vede sistemele antiaeriene drept un ajutor „defensiv”, nu „ofensiv”, ceea ce îi permite să sprijine principalul său furnizor de petrol, menținând în același timp o negare plauzibilă. Această abordare diferă de cea a Rusiei, care ar fi oferit forțelor iraniene informații ce pot facilita atacuri.

Pe măsură ce termenul-limită al armistițiului din 22 aprilie se apropie, un posibil aflux de sisteme MANPADS fabricate în China ar putea schimba echilibrul tactic din teren, complicând și mai mult negocierile de pace „decisive” aflate în desfășurare la Islamabad.

