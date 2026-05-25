Analiză China ar putea să-și reconsidere poziția față de războiul Rusiei după vizita lui Xi în SUA

Xi Jinping și Donald Trump Foto: Profimedia

Ar putea avea loc schimbări semnificative în politica externă a Chinei în urma unei vizite oficiale a liderului chinez Xi Jinping în Statele Unite, precum și în cazul în care se înregistrează progrese în soluționarea conflictului legat de Iran.

Analistul politic Ihor Reiterovich și-a exprimat această opinie într-un interviu acordat agenției Ukrinform, comentând posibilele schimbări în abordarea globală a Beijingului față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit acestuia, dacă vor avea loc negocieri între Washington și Beijing, în special în timpul verii sau în contextul unor date politice importante din SUA, acest lucru ar putea deschide „noi perspective interesante” și pentru Ucraina.

Expertul a subliniat că, înaintea unor potențiale contacte între liderii Statelor Unite și ai Chinei, un oficial chinez și-a exprimat sprijinul pentru o soluționare diplomatică a războiului din Ucraina și a subliniat similitudinea dintre pozițiile Chinei și ale Europei cu privire la necesitatea de a opri ostilitățile și de a avansa către negocieri.

„Nu m-ar surprinde dacă am asista la un nou val de vizite ale liderilor europeni la Beijing în viitorul apropiat. Xi Jinping înțelege perfect că China poate încerca să construiască un joc separat cu Europa – ca o contrapondere la Statele Unite”, a spus Reiterovich.

În opinia sa, dacă China și Uniunea Europeană se apropie în pozițiile lor privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ar putea apărea o fereastră de oportunitate pentru o presiune comună asupra Moscovei.

În același timp, expertul a avertizat că, înainte de vizita lui Xi Jinping în Statele Unite, Rusia ar putea considera dinamica diplomatică actuală ca fiind temporar favorabilă pentru ea. Cu toate acestea, el consideră că acest efect va fi de scurtă durată.

„Este un avantaj cu o durată foarte scurtă – două-trei luni. Dacă începe normalizarea relațiilor dintre SUA și China, dacă părțile ajung la acorduri privind Iranul, comerțul și problemele globale, îmi pot imagina un scenariu în care Donald Trump și Xi declară împreună necesitatea încetării războiului în Europa”, a spus el.

Reiterovich consideră că, într-un astfel de caz, ambele părți ar putea obține beneficii politice: pentru Trump, ar fi o oportunitate de a-și consolida imaginea de pacificator, în timp ce pentru Xi Jinping, ar contribui la poziționarea Chinei ca actor global fără de care conflictele internaționale majore nu pot fi rezolvate.

Pe de altă parte, după cum s-a raportat anterior, Kurt Volker, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene și fost reprezentant special al SUA pentru negocierile privind Ucraina, a declarat că nu vede China acționând ca mediator într-o soluționare între Ucraina și Rusia și nu crede că Beijingul urmărește un astfel de rol deoarece „nu este războiul lor”.

