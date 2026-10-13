China are o nouă țintă în disputa pentru Taiwan: un arhipelag crucial pentru orice încercare a armatei SUA de a opri o invazie chineză

China a pus ochii pe o nouă țintă în campania ei de a-și extinde influența în Pacific: un lanț de insule din nordul Filipinelor, care ar juca un rol crucial în orice încercare a Statelor Unite de a apăra Taiwanul de o invazie chineză. Pentru a lansa un atac sau pentru a impune o blocadă împotriva insulei revendicate de Beijing, armata Chinei ar trebui mai întâi să controleze strâmtoarea Luzon, care desparte Taiwanul de Filipine și în mijlocul căreia se află insulele Batanes, de unde armata americană poate ataca marina chineză dacă încearcă să încercuiască Taiwanul.

Insulele Batanes au făcut parte din Filipine din perioada colonială, însă un grup de academicieni din China a lansat ideea că acest teritoriu ar trebui, de fapt, să fie controlat de Beijing. Presa de stat din China a preluat și ea ideea.

În Filipine, reacția a venit rapid. Ministrul apărării a spus că ideea este ridicolă, iar comisia națională istorică a oferit un răspuns detaliat în care a respins revendicările Chinei.

Totuși, suveranitatea insulelor Batanes a ajuns subiect de dezbatere, aceasta fiind cea mai nouă manevră din campania „zona gri” a Beijingului, prin care China încearcă să își exercite puterea în Pacific și dincolo de această regiune.

„Este un tipar care a mai fost folosit înainte”, a spus Hunter Marston, directorul programului Asia de Sud-Est al Institutului Lowy din Australia, care a scos în evidență faptul că academicienii chinezi prezintă tot mai des idei care susțin poziția guvernului de la Beijing.

„Ideea că este vorba doar de niște academicieni care lansează această sugestie...nu este chiar așa”, a mai spus Marston pentru Wall Street Journal.

Navele pazei de coastă chineze desfășoară din ce în ce mai multe misiuni în zona economică exclusivă a Filipinelor. Foto: Profimedia Images

„Știm foarte bine că Batanes sunt ale noastre”

La un seminar din luna iunie organizat în orașul Guangzhou, academicienii chinezi au ajuns la concluzia că Batanes reprezintă o prelungire geografică a Taiwanului, ceea ce înseamnă că insulele ar trebui să aparțină Chinei, potrivit unei declarații publicate de o școală din cadrul Universității Jinan.

Ei au spus că un tratat prin care Statele Unite au preluat controlul asupra Filipinelor, în urma Războiului Hispano-American din 1898, nu includea insulele Batanes. De asemenea, academicienii chinezi au scos în evidență legăturile culturale dintre locuitorii acestor insule și populația indigenă a Taiwanului.

China încearcă de mult timp să își extindă influența asupra teritoriilor statelor vecine folosind tactici agresive, însă, fără să se ajungă la o invazie propriu-zisă sau la un conflict deschis.

Paza de coastă chineză controlează accesul înspre atolii disputați din Marea Chinei de Sud, avioanele militare chineze pătrund de multe ori în spațiul aerian al Taiwanului, iar Beijingul continuă să construiască așezări în zone disputate din Himalaya.

Batanes are o poziție strategică. Se află la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Taiwan, în Strâmtoarea Luzon. Pentru a încercui Taiwanul într-un conflict direct sau pentru a impune o blocadă, China ar avea nevoie să controleze secțiunea din strâmtoare care desparte insulele Batanes de Taiwan, numită Canalul Bashi.

Statele Unite au organizat exerciții militare în zona insulelor Batanes pentru a se pregăti de un eventual conflict cu China. Armata americană a trimis recent sisteme de rachete pe aceste insule filipineze, de unde ar putea lovi vasele chineze care intră în Canalul Bashi.

„Știm foarte bine că Batanes sunt ale noastre”, a spus Joseph Cultura, primarul municipalității Itbayat din nordul arhipelagului.

Pentru a încercui Taiwanul într-un conflict direct sau pentru a impune o blocadă, China ar avea nevoie să controleze Canalul Bashi din strâmtoarea Luzon. Foto: Profimedia Images

„Poate că asta va da peste cap calculele Chinei legate de Taiwan”

Aproximativ 19.000 de persoane trăiesc pe insulele Batanes. Experții din comisia națională istorică a Filipinelor au spus că arhipelagul face parte din același platou continental care se extinde din nordul insulei Luzon.

Mai mult, ei au spus că nu exista nicio dovadă că insulele Batanes ar fi fost conduse de guvernul chinez atunci când un explorator britanic a vizitat zona în anii '1600.

În ultimul an și jumătate, tot mai multe nave de cercetare și din paza de coastă a Chinei au fost văzute în apropiere de insulele Batanes.

O discuție academică poate fi un instrument util pentru Beijing întrucât le oferă oficialilor chinezi șansa să evalueze reacția comunității internaționale la astfel de revendicări din partea Chinei, la fel cum au făcut-o și în cazul insulelor Ryukyu, care includ Okinawa, și a insulelor Senkaku, un arhipelag nelocuit la nord-est de Taiwan - ambele sunt teritorii ale Japoniei.

Filipinele și-au extins prezența militară în insulele Batanes, inclusiv prin înființarea unei noi baze operaționale avansate. Contraamiralul în rezervă Rommel Jude Ong, din marina filipineză, a spus că țara sa ar trebui să facă mai multe pentru a fortifica zona.

„Poate că asta va da peste cap calculele Chinei legate de Taiwan”, a spus Ong. „Dacă nu va preveni ideile nebunești venite din partea Chinei despre invadarea Taiwanului, măcar le va amâna.”

Unii localnici se tem de ce s-ar putea întâmpla cu Batanes, cea mai puțin populată provincie din Filipine, într-un conflict cu China.

„Să sperăm că respectă granițele pe care le avem”, a spus Mark Anthony Castillo, un ghid turistic de 34 de ani din Basco, capitala provinciei Batanes. „Vrem doar să ducem o viață simplă și normală aici.”

Editor : Raul Nețoiu