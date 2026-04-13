China cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz și continuarea armistițiului SUA-Iran. Ce spune despre acuzațiile privind livrările de arme

Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.
China a cerut luni reluarea unei navigații „fără obstacole” în Strâmtoarea Ormuz și menținerea încetării focului între Statele Unite și Iran, cu doar câteva ore înainte de blocada porturilor iraniene anunțată de armata americană, potrivit AFP. În același timp, Beijingul a respins ca „nefondate” acuzațiile potrivit cărora ar furniza armament Teheranului.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, Strâmtoarea Ormuz este o rută comercială esențială pentru bunuri și energie, iar securitatea și stabilitatea acesteia sunt în interesul întregii comunități internaționale.

Oficialul chinez a declarat că tensiunile din regiune sunt cauzate în principal de conflictul declanșat de Statele Unite și Israel și a subliniat că soluția constă într-o încetare imediată a focului.

Beijingul a cerut tuturor părților implicate să dea dovadă de reținere și să evite reluarea ostilităților, insistând asupra necesității continuării dialogului diplomatic, chiar și după eșecul recentelor negocieri dintre Washington și Teheran, desfășurate la Islamabad.

China ar fi jucat, potrivit unor surse diplomatice, un rol important în actualul armistițiu, deși a acționat discret.

Înainte de conflict, peste 80% din exporturile de petrol iranian erau destinate Chinei, potrivit datelor companiei de analiză Kpler.

De asemenea, mai mult de jumătate din importurile maritime de petrol ale Chinei provin din Orientul Mijlociu și tranzitează Strâmtoarea Ormuz, ceea ce explică interesul Beijingului pentru menținerea fluxurilor comerciale.

Autoritățile chineze au respins ferm informațiile apărute în presa americană, potrivit cărora China ar fi livrat sau ar urma să livreze echipamente militare Iranului.

Publicația New York Times și postul CNN au relatat, citând surse din serviciile de informații americane, că Beijingul ar putea furniza sisteme de rachete Iranului, inclusiv prin intermediul unor state terțe.

China a calificat aceste informații drept „calomnii fără fundament” și a subliniat că aplică reguli stricte în ceea ce privește exporturile de armament, în conformitate cu legislația internă și obligațiile internaționale.

Oficialii chinezi au precizat că sunt dispuși să joace în continuare un rol „pozitiv și constructiv” în eforturile de detensionare a situației, în contextul în care ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, este așteptat în vizită în China în zilele următoare.

Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile pentru Paște. Brandul celebru vizitat de fostul lider mondial din...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut...
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...