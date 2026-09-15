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China cere SUA „să înceteze să se pregătească de un război în spaţiu”, după ce Washingtonul a admis că are arme pe orbită

Data publicării:
NASA's Van Allen probes reveal a new radiation belt around Earth - 28 Feb 2013
Foto: Profimedia
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China a cerut marţi Statelor Unite „să înceteze să se pregătească de un război în spaţiu” după ce armata americană a confirmat pentru prima dată că SUA au desfăşurat arme de „control spaţial” pe orbită.

„Îndemnăm partea americană să oprească desfăşurarea capacităţilor sale militare şi să înceteze să se pregătească de un război în spaţiu", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-o conferinţă de presă, avertizând împotriva unei „curse a înarmărilor" în spaţiu, relatează AFP, citată de Agerpres.

Forţa Spaţială a SUA a anunţat luni că dispune de „sisteme armate de control spaţial pe orbită, capabile să apere Forţa Comună împotriva acţiunilor ostile ale adversarilor”.

Capacităţi care „pot fi folosite atât în scopuri ofensive, cât şi defensive", a precizat Forţa Spaţială a SUA, argumentând că cei doi principali rivali geopolitici ai săi, China şi Rusia, consideră, de asemenea, spaţiul un potenţial teatru de război.

China, a subliniat Forţa Spaţială a SUA, „dezvoltă şi implementează capacităţi spaţiale şi contra-spaţiale ca parte a unei strategii de modernizare militară”, în timp ce Rusia „consideră spaţiul ca un domeniu de război şi estimează că supremaţia spaţială va fi un factor decisiv în conflictele viitoare”.

Ministerul chinez de Externe, prin intermediul purtătorului său de cuvânt, a avertizat marţi împotriva „militarizării spaţiului cosmic, a transformării acestuia într-un câmp de luptă”.

Militarizarea spaţiului este aproape la fel de veche ca explorarea spaţiului însăşi: de la lansarea Sputnik în 1957, SUA şi Rusia au explorat diverse modalităţi de a înarma sateliţii şi de a-i neutraliza pe cei ai adversarilor lor.

Principala îngrijorare a fost reprezentată de armele nucleare în spaţiu. În 1967, marile puteri, alături de alte state, au semnat Tratatul privind spaţiul cosmic, care interzice desfăşurarea de arme de distrugere în masă pe orbita Pământului.

Statele Unite, China, Rusia şi India au studiat de atunci modalităţi de a desfăşura operaţiuni de luptă în spaţiu care nu sunt acoperite de acest tratat, în special prin vizarea sateliţilor rivalilor lor, esenţiali pentru comunicaţiile militare, supraveghere şi navigaţie.

Editor : M.B.

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