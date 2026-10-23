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China condamnă noile restricţii propuse de Statele Unite: „Nu este în interesul nimănui”

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Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Mao Ning, purtătorul de cuvânt al MAE chinez. Foto: Profimedia Images
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Beijingul a condamnat vineri propunerea SUA de a restricţiona investiţiile în companiile chineze de biotehnologie, avertizând că această iniţiativă „nu este în interesul nimănui”, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Departamentul Trezoreriei SUA a propus joi adăugarea biotehnologiei pe o listă existentă de domenii care necesită monitorizare şi potenţiale restricţii asupra investiţiilor străine, din motive de securitate naţională.

Alte tehnologii deja în curs de examinare includ inteligenţa artificială şi microcipurile, sectoare cheie în competiţia economică dintre Beijing şi Washington.

Întrebată despre această propunere, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat că Statele Unite „extind excesiv conceptul de securitate naţională, iau măsuri discriminatorii împotriva anumitor ţări şi impun constrângeri artificiale asupra activităţilor economice, comerciale şi de investiţii”.

„Statele Unite ar trebui să respecte principiile unei economii de piaţă”, a declarat ea într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că Beijingul va „monitoriza îndeaproape” evoluţiile viitoare şi „va lua măsurile necesare” pentru a-şi proteja interesele.

Editor : C.L.B.

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