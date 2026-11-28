China construiește un nou portavion care ar putea deveni cea mai mare navă de război din lume, depășind inclusiv portavionul american USS Gerald R. Ford. Imaginile din satelit arată că lucrările la Type 004, al patrulea portavion chinez, avansează rapid la șantierul naval Dalian. Experții estimează că nava ar putea avea o lungime de până la 339 de metri și un deplasament de 120.000 de tone. Există, de asemenea, indicii că ar putea fi primul portavion chinez propulsat nuclear, relatează Newsweek. În paralel, și americanii pregătesc „cel mai mare portavion din lume” – USS John F. Kennedy

China își accelerează programul de modernizare navală, iar noul portavion aflat în construcție ar putea marca o schimbare importantă în raportul de forțe dintre Beijing și Washington.

Nava, cunoscută sub denumirea Type 004, este construită la șantierul naval Dalian, din nord-estul Chinei, unde au fost realizate și lucrări asupra portavioanelor Liaoning și Shandong.

Construcția a început în 2025, iar imaginile comerciale din satelit arată că structura navei a avansat considerabil într-un interval relativ scurt.

Potrivit publicației de specialitate Janes, Type 004 ar putea avea dimensiuni mai mari decât USS Gerald R. Ford, considerat în prezent cel mai mare portavion din lume, în funcțiune.

Autoritățile chineze au recunoscut că programul celui de-al patrulea portavion este în dezvoltare, dar nu au dezvăluit caracteristicile finale ale navei.

Noul portavion chinez ar putea avea 339 de metri lungime

Una dintre cele mai importante informații provine din analiza imaginilor din satelit realizată de Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centru american de cercetare în domeniul securității.

Potrivit evaluării actualizate în octombrie 2026, corpul navei măsura deja aproximativ 322 de metri lungime și 46 de metri lățime.

Dimensiunile sunt mai mari decât cele ale oricărei alte clase de nave de suprafață aflate în dotarea Marinei chineze.

Portavionul Fujian, cel mai mare construit până acum de China, are aproximativ 316 metri lungime.

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Specialiștii Janes estimează că, după completarea secțiunii din față, Type 004 ar putea ajunge la o lungime cuprinsă între 336 și 339 de metri.

Prin comparație, portavionul american USS Gerald R. Ford are aproximativ 333 de metri lungime, potrivit valorii utilizate de Janes.

Alte evaluări includ lungimi totale ușor diferite pentru navele americane, în funcție de punctele de măsurare.

Prin urmare, comparația definitivă va putea fi realizată abia după finalizarea structurii noului portavion chinez.

Ar putea avea un deplasament de 120.000 de tone, peste cel al portavioanelor americane

Dimensiunile impresionante ale Type 004 au alimentat speculațiile privind deplasamentul navei.

Potrivit unei evaluări citate de Newsweek și atribuite National Security Journal, portavionul ar putea ajunge la aproximativ 120.000 de tone.

Această valoare ar reprezenta o creștere de aproximativ 10% față de deplasamentul estimat al portavionului american USS Gerald R. Ford.

Dacă estimările se confirmă, China ar putea construi cel mai mare portavion din lume.

Totuși, deplasamentul Type 004 nu a fost anunțat oficial, iar dimensiunile complete ale navei nu sunt încă cunoscute.

Specialiștii subliniază că dimensiunea unui portavion nu reprezintă singurul indicator al capacității sale militare.

Performanțele depind și de numărul aeronavelor transportate, sistemele de lansare, senzorii, armamentul defensiv, pregătirea echipajului și capacitatea de a desfășura operațiuni aeriene susținute.

China ar putea construi primul său portavion cu propulsie nucleară

Una dintre cele mai importante necunoscute privește sistemul de propulsie.

Primele trei portavioane chineze sunt echipate cu sisteme convenționale, care utilizează combustibil pentru deplasare.

În schimb, Type 004 ar putea fi propulsat de reactoare nucleare.

CSIS a identificat în imaginile din satelit realizate în mai 2026 două compartimente de aproximativ 15 pe 15 metri, aflate în structura navei.

Potrivit cercetătorilor americani, acestea prezintă caracteristici compatibile cu spațiile de protecție destinate unor reactoare nucleare.

Compartimente asemănătoare nu au fost observate la portavionul Fujian într-o etapă comparabilă a construcției.

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Există și alte indicii privind interesul Chinei pentru propulsia nucleară navală.

În 2024, o investigație bazată pe documente de achiziții și imagini din satelit a identificat un posibil prototip terestru de reactor naval la o instalație de cercetare din provincia Sichuan.

Cu toate acestea, Beijingul nu a confirmat oficial că Type 004 va folosi reactoare nucleare.

De ce ar fi importantă propulsia nucleară pentru marina Chinei

Un portavion cu propulsie nucleară poate desfășura misiuni îndelungate fără a necesita realimentarea periodică a sistemului de propulsie cu combustibil convențional.

Acest avantaj îi permite să opereze la distanțe mai mari de bazele proprii.

Energia produsă de reactoare poate alimenta și sistemele electrice complexe ale navei, inclusiv catapultele electromagnetice utilizate pentru lansarea aeronavelor.

De asemenea, eliminarea unei părți a spațiilor destinate combustibilului de propulsie poate permite transportarea unor cantități mai mari de combustibil pentru avioane, muniții și alte provizii.

Totuși, un portavion nuclear continuă să depindă de reaprovizionare pentru hrană, muniții, combustibilul aeronavelor și alte materiale.

Statele Unite operează portavioane cu propulsie nucleară de peste șase decenii.

În prezent, toate cele 11 portavioane americane aflate în serviciu sunt propulsate nuclear.

În afara Statelor Unite, Franța operează portavionul nuclear Charles de Gaulle.

Dacă Beijingul va confirma propulsia nucleară a Type 004, China s-ar alătura acestui grup restrâns de puteri navale.

Noul portavion ar putea transporta până la 100 de aeronave

Dimensiunile Type 004 ar putea permite transportarea unui număr semnificativ mai mare de aeronave decât în cazul portavioanelor chineze anterioare.

Potrivit estimărilor unui istoric militar citat de Newsweek, o navă comparabilă ca dimensiuni cu portavioanele americane din clasele Nimitz și Gerald R. Ford ar putea transporta aproximativ 90–100 de aeronave.

Această cifră reprezintă însă o estimare teoretică, nu capacitatea confirmată a Type 004.

Un portavion mai mare poate dispune de hangare extinse, mai multe spații de mentenanță și o punte de zbor care permite desfășurarea simultană a unui număr mai mare de operațiuni.

O altă caracteristică importantă ar putea fi utilizarea catapultelor electromagnetice.

Portavionul Fujian dispune deja de trei asemenea sisteme, în timp ce noile portavioane americane din clasa Gerald R. Ford utilizează patru.

Potrivit CSIS, Type 004 ar putea fi echipat cu trei sau patru catapulte electromagnetice.

Configurația finală nu este însă cunoscută.

Avertismentul unui expert: ar putea îngreuna intervenția americană în cazul unui conflict pentru Taiwan

Dezvoltarea noului portavion este urmărită cu atenție de experții militari occidentali, în contextul tensiunilor dintre China și Statele Unite.

Rex Li, cercetător asociat la Lau China Institute din cadrul King's College London, consideră că viitoarele capabilități ale navei ar putea avea implicații importante pentru echilibrul militar din Asia.

Potrivit acestuia, portavionul ar putea reprezenta o provocare semnificativă pentru capacitatea Statelor Unite de a interveni într-un eventual conflict în Strâmtoarea Taiwan sau în Marea Chinei de Sud.

China revendică Taiwanul și nu exclude folosirea forței pentru a aduce insula sub controlul Beijingului.

Statele Unite mențin relații de securitate cu Taiwanul și urmăresc să descurajeze o eventuală intervenție militară chineză.

Un portavion de dimensiuni mari, capabil să opereze la distanțe considerabile de litoralul chinez, ar putea extinde raza operațiunilor aeriene ale marinei Beijingului.

Totuși, expertul nu afirmă că Type 004 ar oferi automat Chinei superioritate militară asupra Statelor Unite.

Pentagonul estimează că Beijingul vrea să ajungă la nouă portavioane până în 2035

Modernizarea flotei chineze nu se limitează la construcția Type 004.

Potrivit unui raport al Departamentului american al Apărării, Beijingul urmărește dezvoltarea unei flote care ar putea ajunge la nouă portavioane până în 2035.

Aceasta ar presupune adăugarea a șase nave față de cele trei pe care China le deține în prezent.

Cele trei portavioane chineze sunt Liaoning, Shandong și Fujian.

Fujian a fost lansat la apă în 2022 și introdus oficial în serviciul Marinei chineze în noiembrie 2025.

Este cel mai avansat portavion chinez construit până acum și primul din această flotă echipat cu catapulte electromagnetice.

Totuși, potrivit CSIS, nava nu atinsese încă întreaga capacitate operațională la începutul lunii noiembrie 2026.

Dezvoltarea unei flote de portavioane presupune nu doar construirea navelor, ci și pregătirea piloților, a echipajelor și a grupurilor navale de escortă.

Când ar putea fi lansat Type 004

Construcția noului portavion a început la șantierul naval Dalian la începutul anului 2025.

În mai puțin de doi ani, componentele prefabricate au fost asamblate într-o structură care poate fi identificată clar drept un portavion.

CSIS estimează că, în octombrie 2026, Type 004 se afla într-un stadiu de construcție comparabil cu cel atins de Fujian în mai 2021.

Portavionul Fujian a fost lansat la apă aproximativ un an mai târziu.

Această comparație sugerează că noua navă ar putea fi lansată într-un interval asemănător, însă diferențele de dimensiune și tehnologie pot modifica calendarul.

Chiar și după lansare, portavionul va avea nevoie de instalarea echipamentelor, verificări tehnice și teste pe mare.

Prin urmare, introducerea sa efectivă în serviciu ar urma să aibă loc la câțiva ani după finalizarea construcției corpului navei.

Editor : Sebastian Eduard