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China critică strategia europeană pentru Arctica: „O mentalitate de Război Rece”

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Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Mao Ning, purtătorul de cuvânt al MAE chinez. Foto: Profimedia Images
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China a criticat joi o „mentalitate de Război Rece” după ce Uniunea Europeană şi-a prezentat noua sa strategie pentru Arctica, teatru al unei competiţii strategice între marile puteri, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Crearea de blocuri şi provocarea unor confruntări geopolitice cu o mentalitate de Război Rece nu favorizează o dezvoltare paşnică şi stabilă a regiunii arctice”, a declarat, în conferinţa de presă periodică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din China, Mao Ning.

„Activităţile Chinei în Arctica vizează promovarea unei dezvoltări paşnice, stabile şi durabile a acestei regiuni şi sunt conforme cu dreptul internaţional”, a susţinut ea.

UE a prezentat marţi o nouă strategie pentru Arctica, ale cărei linii directoare vizează consolidarea flotei sale de spărgătoare de gheaţă şi a sistemului de supraveghere, precum şi conectarea pe termen lung a Europei şi a Japoniei printr-un cablu de comunicaţii care trece prin Groenlanda şi Canada.

Rusia, China şi Statele Unite şi-au intensificat prezenţa în zonă, atrase de poziţia sa strategică, de resursele naturale importante şi de perspectiva unor facilităţi de circulaţie odată cu topirea şi retragerea gheţii marine. Un portcontainer chinez a ajuns în Europa pe o rută rapidă prin Arctica în lunile august-septembrie, o premieră pentru gigantul asiatic, care i-a permis să ocolească Orientul Mijlociu.

Editor : C.L.B.

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