China este acum cel mai important partener comercial al Germaniei, nu SUA

În 2025, Germania a realizat cele mai multe tranzacții comerciale cu China. În același timp, exporturile Republicii Federale către SUA au scăzut semnificativ. Un sector în special suferă din cauza politicii vamale a lui Donald Trump, scrie Der Spiegel.

China a depășit din nou SUA drept cel mai important partener comercial al Germaniei. În 2025, volumul importurilor și exporturilor în relațiile comerciale cu Republica Populară Chineză s-a ridicat la 251,8 miliarde de euro, conform calculelor Oficiului Federal de Statistică. Cu o creștere de 2,1%, China, care a fost deja cel mai important partener comercial al Germaniei în perioada 2016-2023, a depășit din nou Statele Unite, care ocupau primul loc în 2024.

Anul trecut, comerțul german cu SUA a fost afectat de disputa vamală din timpul președinției lui Donald Trump. Cu toate acestea, în ciuda unei scăderi de 5%, Statele Unite au fost al doilea partener comercial al Germaniei, cu un volum al comerțului exterior de 240,5 miliarde de euro.

Creșterea taxelor vamale și politica comercială agresivă a lui Trump nu au schimbat faptul că, în 2025, SUA au fost, ca și în cei zece ani anteriori, cea mai importantă piață unică pentru produsele „Made in Germany”.

Companiile germane au vândut mărfuri în valoare de 146,2 miliarde de euro în SUA, cu 9,4% mai puțin decât în anul precedent. Pierderi semnificative (minus 17,8%) s-au înregistrat în cazul automobilelor și al pieselor auto. Pe locul al doilea în topul celor mai importante destinații de export ale Germaniei s-a situat Franța, urmată de Țările de Jos. China ocupă doar locul șase în acest clasament.

China domină importurile

Începând din 2015, produsele chinezești domină importurile în Germania: și anul trecut, China a fost de departe cel mai important furnizor al Germaniei, cu importuri în valoare de 170,6 miliarde de euro (plus 8,8%), înaintea Olandei și a SUA.

Și aici se resimte conflictul vamal: potrivit estimărilor economiștilor, din cauza tarifelor vamale americane, China redirecționează mărfurile către Europa și, prin urmare, către piața germană. Producătorii americani beneficiază, în schimb, de un acces mai ușor la piața UE și își cresc exporturile către Germania cu 2,7%.

Conform celor mai recente date ale Oficiului Federal de Statistică, în 2025, mărfurile produse în Germania au avut o valoare totală de 1569,6 miliarde de euro, fiind exportate în întreaga lume – în special automobile, mașini și produse chimice.

Datorită unui decembrie puternic, exporturile au crescut cu 1,0% pentru prima dată în ultimii doi ani, în ciuda conflictului comercial cu SUA. Importurile în Germania au crescut cu 4,4% față de anul precedent, ajungând la 1366,9 miliarde de euro.

