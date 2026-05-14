China este „unicul risc” la adresa păcii regionale. Replica Taiwanului după avertismentul lui Xi Jinping pentru Donald Trump

Xi Jinping și Donald Trump. Foto: Profimedia Images

China este „unicul risc” la adresa păcii regionale, au spus joi oficialii taiwanezi, după ce preşedintele chinez Xi Jinping l-a avertizat pe omologul său american Donald Trump că Beijingul şi Washingtonul ar putea să intre într-un conflict în cazul în care Statele Unite gestionează greșit problema Taiwanului.

„Autorităţile de la Beijing sunt în prezent singurul risc la adresa păcii şi stabilităţii regionale", a spus, într-un comunicat, Ministerul taiwanez de Externe, potrivit News.ro.

Taipeiul citează ca dovadă în acest sens „hărţuirea militară” chineză în jurul Insulei Taiwan şi în regiune şi tactici chinezești „din zona gri” - manevre coercitive care nu constituie însă acte de război.

Declarația vine după ce Xi l-a avertizat joi pe omologul său american Donald Trump că China şi Statele Unite ar putea intra în „conflict” dacă Washingtonul gestionează greşit problema Taiwanului, potrivit televiziunii de stat din China.

China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit încă să o „unifice” cu restul teritoriului său de la sfârşitul Războiului Civil Chinez din 1949. China pledează pentru o preluare paşnică, dar nu exclude utilizarea forţei.

Statele Unite menţin relaţii diplomatice cu Beijingul, dar nu şi cu Taipei. Cu toate acestea, SUA sunt principalul furnizor de arme al insulei, fapt ce nemulţumeşte autorităţile chineze, care văd în acest lucru o încălcare a suveranităţii naţionale.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relaţiile dintre cele două ţări (China şi Statele Unite) pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două ţări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict”, a spus Xi Jinping, conform CCTV.

