Live TV

China execută un fost bancher acuzat că ar fi primit mită peste 150 de milioane de dolari

Data publicării:
detinut pazit de politisti intr-o instanta de judecata din china
Bai Tianhui, fost director executiv la Huarong Asset Management, a fost condamnat la moarte în China pentru luare de mită FOTO: Profimedia Images

Fostul şef al unei importante firme de administrare de active controlată de stat, condamnat într-un scandal uriaş de corupţie, a fost executat marţi în China, a relatat presa de stat, preluată de AFP.

Bai Tianhui, fost CEO al China Huarong International Holdings (CHIH), a fost condamnat în 2024 pentru acceptarea a peste 156 de milioane de dolari în schimbul unui tratament preferenţial în achiziţia şi finanţarea de proiecte între 2014 şi 2018, conform postului de televiziune de stat CCTV.

În China, pedepsele cu moartea pentru corupţie sunt adesea suspendate pentru doi ani, apoi comutate în închisoare pe viaţă.

Însă sentinţa lui Bai, pronunţată pentru prima dată în mai 2024 de o instanţă din oraşul nordic Tianjin, nu a fost suspendată. El a atacat în apel condamnarea sa, dar verdictul a fost confirmat în februarie, scrie Agerpres.

Curtea Supremă Populară din China, cea mai înaltă instanţă a ţării, a considerat crimele sale "extrem de grave", conform CCTV.

Bai a fost executat marţi dimineaţă la Tianjin, în nord-estul Chinei, după ce şi-a luat rămas bun de la familia sa, a relatat postul de televiziune, fără a specifica metoda de execuţie.

China clasifică statisticile legate de pedeapsa cu moartea drept secret de stat, deşi organizaţiile pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, estimează că mii de oameni sunt executaţi în ţară în fiecare an.

CHIH este o filială a China Huarong Asset Management, unul dintre cei mai mari administratori de credite neperformante din ţară - adică credite cu o probabilitate mare de neplată. Huarong este o ţintă principală a campaniei anticorupţie a preşedintelui Xi Jinping, care durează de câţiva ani.

Fostul său CEO, Lai Xiaomin, a fost executat în ianuarie 2021, după ce a fost condamnat pentru acceptarea unei mite în valoare de 253 de milioane de dolari.

Alţi câţiva directori ai Huarong au fost, de asemenea, vizaţi de anchete anticorupţie, la fel ca şi alte figuri proeminente din sectorul financiar chinez.

Yi Huiman, fostul şef al principalei instituţii de reglementare a pieţei financiare din China, a fost anchetat pentru corupţie în septembrie.

În martie, Li Xiaopeng, fostul şef al gigantului bancar de stat Everbright Group, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru acceptarea unei mari mite.

Liu Liange, fostul preşedinte al Băncii Chinei, a fost condamnat la moarte cu o suspendare de doi ani în noiembrie 2024 pentru aceeaşi infracţiune.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Japan Mobility Show 2025
Vânzările de mașini din China, în picaj: Cel mai slab nivel din ultimele 10 luni
Trump and Nvidia boss Jensen Huang
Trump dă undă verde companiei Nvidia să reia vânzarea cipurilor AI în China
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Ayatollahul a ieșit la cumpărături: Iranul caută să-și îmbunătățească dotările militare, iar China este principalul furnizor
donald trump
Trei teme ies în evidență în strategia de apărare a SUA. Cum vede Donald Trump relațiile internaționale - amenințări și oportunități
Petrolier rusesc
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au pus pe Putin pe locul doi
Recomandările redacţiei
pupitru psd
Şedinţă a conducerii PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
Royal Navy track Russian submarine
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a...
dragos pislaru face declaratii
Microbuze școlare la suprapreț. Ministrul Pîslaru explică de ce a...
Taxa de cogenerare. Foto Getty Images
Ce este taxa de cogenerare: Cât costă și cum vor crește facturile la...
Ultimele știri
UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica, susține șeful Marinei Federației Ruse
12 agenţi FBI spun că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea cu protestatarii în timpul manifestaţiilor din 2020
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru prima dată, pe primul loc în clasament se află Craiova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Blocul groazei din Rahova a ajuns un pericol iminent! Ce a apărut într-unul dintre apartamentele care a...
Fanatik.ro
Ce buget va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Contractele pentru care a renunțat la funcția din...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Setarea pe care să o faci la calorifer noaptea. Nu trebuie dat la minim, dar nici oprit pentru a economisi...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Sia, apariție surprinzătoare în mijlocul luptei pentru custodia fiului ei. Fanii au fost impresionați...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Cum se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026? Anunț important de la Casa de Pensii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...