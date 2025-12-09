China execută un fost bancher acuzat că ar fi primit mită peste 150 de milioane de dolari

Fostul şef al unei importante firme de administrare de active controlată de stat, condamnat într-un scandal uriaş de corupţie, a fost executat marţi în China, a relatat presa de stat, preluată de AFP.

Bai Tianhui, fost CEO al China Huarong International Holdings (CHIH), a fost condamnat în 2024 pentru acceptarea a peste 156 de milioane de dolari în schimbul unui tratament preferenţial în achiziţia şi finanţarea de proiecte între 2014 şi 2018, conform postului de televiziune de stat CCTV.

În China, pedepsele cu moartea pentru corupţie sunt adesea suspendate pentru doi ani, apoi comutate în închisoare pe viaţă.

Însă sentinţa lui Bai, pronunţată pentru prima dată în mai 2024 de o instanţă din oraşul nordic Tianjin, nu a fost suspendată. El a atacat în apel condamnarea sa, dar verdictul a fost confirmat în februarie, scrie Agerpres.

Curtea Supremă Populară din China, cea mai înaltă instanţă a ţării, a considerat crimele sale "extrem de grave", conform CCTV.

Bai a fost executat marţi dimineaţă la Tianjin, în nord-estul Chinei, după ce şi-a luat rămas bun de la familia sa, a relatat postul de televiziune, fără a specifica metoda de execuţie.

China clasifică statisticile legate de pedeapsa cu moartea drept secret de stat, deşi organizaţiile pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, estimează că mii de oameni sunt executaţi în ţară în fiecare an.

CHIH este o filială a China Huarong Asset Management, unul dintre cei mai mari administratori de credite neperformante din ţară - adică credite cu o probabilitate mare de neplată. Huarong este o ţintă principală a campaniei anticorupţie a preşedintelui Xi Jinping, care durează de câţiva ani.

Fostul său CEO, Lai Xiaomin, a fost executat în ianuarie 2021, după ce a fost condamnat pentru acceptarea unei mite în valoare de 253 de milioane de dolari.

Alţi câţiva directori ai Huarong au fost, de asemenea, vizaţi de anchete anticorupţie, la fel ca şi alte figuri proeminente din sectorul financiar chinez.

Yi Huiman, fostul şef al principalei instituţii de reglementare a pieţei financiare din China, a fost anchetat pentru corupţie în septembrie.

În martie, Li Xiaopeng, fostul şef al gigantului bancar de stat Everbright Group, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru acceptarea unei mari mite.

Liu Liange, fostul preşedinte al Băncii Chinei, a fost condamnat la moarte cu o suspendare de doi ani în noiembrie 2024 pentru aceeaşi infracţiune.

