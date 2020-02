China expulzează trei jurnaliști occidentali, din cauza unui articol de opinie critic publicat de „The Wall Street Journal”

Guvernul chinez a anunțat miercuri că retrage acreditările de presă pentru trei jurnaliști de la „The Wall Street Journal”, fiind pentru prima dată în ultimii ani când Beijingul expulzează în grup mai mulți ziariști occidentali.

Purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Geng Shuang, a declarat că cei trei sunt expulzați din cauza unui articol de opinie publicat în data 3 februarie în ziarul financiar american. Articolul se intitula „China este adevăratul bolnav al Asiei”, era semnat de profesorul Walter Russell Mead și critica răspunsul Beijingului în criza provocată de noul coronavirus, acredinând ideea că ar putea avea consecințe nu numai asupra economiei chineze, dar și asupra sistemului său politic.

„Editorii au folosit un titlu care discriminează rasial, ceea ce provocat reacții de indignare și condamnare în rândul poporului chinez și a comunității internaționale”, a motivat Geng. „În mod regretabil, The Wall Street Journal (...) nu a transmis scuze oficiale și nici nu ne-a informat ce măsuri are de gând să ia. Ca urmare, am decis astăzi să retragem acreditările de presă ale celor trei jurnaliști WSJ”, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

The Wall Street Journal a confirmat că Josh Chin și Chao Deng, ambii cetățeni americani, precum și Philip Wen, un australian care lucra pentru ziar, au primit ordin de a părăsi China în cinci zile, relatează CNN.

Deși guvernul chinez impune anumite restricții presei străine care activează în țară, este neobișnuit să expulzeze jurnaliști străini, notează CNN. Totuși, în august, un alt jurnalist al aceleiași publicații Wall Street Journal, Chun Han Wong, a fost nevoit să părăsească țara, după ce guvernul a refuzat să-i înnoiască acreditarea de presă, din cauza unui articol despre un văr al președintelui chinez Xi Jinping.

SUA au anunțat că tratează drept presa chineză de stat drept „extensie” a Guvernului de la Beijing

În plus, decizia de miercuri a guvernului chinez intervine în condițiile în care SUA anunțaseră în ajun că vor considera cele cinci mari companii de presă ale statului chinez drept instrumente ale Guvernului de la Beijing. Este vorba despre agenția Xinhua, China Global Television Network, China Radio International, China Daily și People's Daily, care vor fi considerate „misiuni străine”. Asta înseamnă că aceste companii media vor trebui să aibă aprobarea guvernului american pentru a cumpăra sau închiria spații de birouri în SUA și vor trebui să-și înregistreze personalul la Departamentul american de Stat.

MAE chinez a calificat această decizie drept „nerezonabilă și de neacceptat” și a avertizat că Beijingul își rezervă dreptul de a răspunde acestei măsuri.

Redactor: Luana Păvălucă