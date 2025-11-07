Live TV

China extinde accesul fără vize pentru cetățenii din 48 de țări, inclusiv România

Data publicării:
Acces fără viză în China. Foto: Instagram:maoning_mfa:globalresidenceindex:Unsplash.com:CC0
Acces fără viză în China. Foto: Instagram:maoning_mfa:globalresidenceindex:Unsplash.com:CC0

China și-a extins politica unilaterală de acceptare a accesului fără vize la cetățenii din 48 de țări, permițându-le acestora să intre în țară fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, relatează polskieradio.pl.

„Odată cu adăugarea Suediei, cetățenii din 48 de țări se bucură acum de acces unilateral fără vize în China. Ușa Chinei către lume se deschide mai mult ca niciodată. Invităm mai mulți prieteni internaționali să vadă China și progresul acesteia direct”, a spus ea.

Potrivit postului de radio China International, Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe chinez a emis pe 3 noiembrie o notificare prin care extinde programul de călătorie fără vize.

Cetățenii României, Poloniei, Franței, Germaniei și ai altor țări eligibile vor putea acum să intre în China fără viză până la 31 decembrie 2026. Suedia va fi inclusă în perioada 10 noiembrie 2025 - 31 decembrie 2026.

Deținătorii de pașapoarte obișnuite din restul țărilor eligibile pot călători în China în scop turistic, de afaceri, pentru vizitarea prietenilor și a familiei, pentru schimburi de experiență sau pentru tranzit, pentru perioade de până la 30 de zile. Călătorii care nu îndeplinesc cerințele programului trebuie să obțină totuși o viză înainte de a intra în China.

Prelungirea își propune să faciliteze schimburile internaționale și să relanseze turismul în urma restricțiilor legate de pandemie, acoperind țări din Europa, Asia, America de Sud, precum și Australia și Noua Zeelandă.

 

