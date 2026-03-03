Live TV

China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze

Data publicării:
Strait of Hormuz
Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, informează Bloomberg, potrivit Agerpres.

În calitate de cumpărător pentru majoritatea petrolului exportat de Iran, China oferă o gură de oxigen vitală pentru economia iraniană. Dar cel mai mare importator de energie din lume depinde mai mult de întreaga regiune a Golfului Persic, atât pentru aprovizionarea cu petrol, cât şi cu gaze, iar navele încărcate cu ambele produse au nevoie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Qatarul, care este responsabil pentru o cincime din livrările mondiale de gaz natural lichefiat, este un subiect de îngrijorare deosebită pentru China. După un atac cu drone iraniene care a avut loc luni, Qatar a oprit producţia la Ras Laffan, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, prima oprire completă în aproape trei decenii de funcţionare.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, importatorii de energie din China au fost informaţi că Beijingul încearcă să se asigure că navele continuă să circule prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit mai multor directori de la firmele de stat care au fost informaţi de oficialii guvernamentali.

Oficialii de la Beijing fac presiuni asupra omologilor iranieni de rang înalt pentru a se asigura că Teheranul nu atacă petrolierele şi navele care transportă gaz lichefiate care traversează Strâmtoarea Ormuz şi, dimpotrivă, permite continuarea livrărilor, potrivit mai multor directori de companii, care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

De asemenea, aceiaşi directori au spus că oficialilor iranieni li s-a cerut să evite atacurile asupra hub-urilor de export precum Qatarul, care furnizează 30% din gazele lichefiate consumate de China, o parte semnificativă din total, chiar şi luând în considerare gazele care ajung prin conducte şi din alte surse.

Până acum, China a făcut declaraţii publice limitate cu privire la situaţia din Iran, ministrul de externe Wang Yi declarându-i luni omologului său iranian, Abbas Araghchi că, deşi Beijingul susţine eforturile de protejare a securităţii naţionale, Teheranul ar trebui să acorde atenţie "preocupărilor rezonabile" ale vecinilor săi, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing.

Analiştii de la Bloomberg Economics estimează că, pentru moment, impactul războiului din Iran asupra economiei Chinei pare gestionabil, cu o potenţială creştere uşoară a inflaţiei din cauza creşterii preţurilor petrolului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
terminal pentru livrarea de gaze din Austria
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
stramtoarea-ormuz
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit Khamenei un imperiu în numele lui Allah
volodimir zelensky la birou
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer.
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
ID66128_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost...
Ultimele știri
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă şi ai INHGA vor avea indicatori clari de performanţă
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards