Live TV

China ajută Rusia să lovească noi ţinte critice în Ucraina, acuză un oficial de la Kiev

Data actualizării: Data publicării:
putin da noroc cu xi jinping
Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto: Profimedia

China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informaţii, relatează Reuters.

Oleg Alexandrov, un oficial din Agenţia de informaţii externe a Ucrainei, a declarat pentru agenţia de ştiri de stat Ukrinform că China transmite informaţii din satelit privind ţintele vizate, între care se află şi unele care beneficiază de investiţii externe.

„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia şi China în efectuarea de operaţiuni de recunoaştere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica şi a explora noi obiective strategice pentru ţintire”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.

„După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparţine unor investitori străini”, a adăugat el.

Preşedintele Volodimir Zelenski şi oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă din august a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia cu proprietar american, rănind 15 persoane,notează Reuters, citat de Agerpres.

Zelenski a mai spus în aprilie că China furnizează arme şi praf de puşcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deţine informaţii că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
creier uman studiu minte ratiune
4
Uitați de strălucirea tinereții: care este vârsta la care mintea umană atinge apogeul
Printul William
5
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul...
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bani
Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt...
oprescu politie
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă...
80th Session of UN General Assembly in New York
Trump amenință Hamas că nu va tolera întârzieri în aplicarea planului...
andrej babis sustine un discurs
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile...
Ultimele știri
Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane
Greta Thunberg acuză Israelul de tratament dur. Ar fi ținută într-o celulă infestată cu ploşniţe, cu puțină apă sau mâncare
Incendiu la un centru de reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi. 27 de persoane aflate în clădire au fost evacuate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drone in zbor
Cristian Diaconescu, despre dronele rusești: „Soft power-ul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”
tren pasageri-ucraina-octombrie 2025
Rușii au atacat cu drone un tren de pasageri din Sumî: un mort și 30 de răniți. Zelenski: „Nu puteau să nu știe că loveau civili”
Aleksndr Dughin.
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
drona chineza invizibila
Cum au căzut dronele subacvatice „invizibile” ale Chinei în plasele pescarilor filipinezi. Tehnologia care le-a dat de gol
imagini din Chongqing, China
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin casă și parterul clădirilor se află la 22 de etaje deasupra solului
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
Fanatik.ro
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Video. „Rupe-i picioarele!”. Scene șocante la un meci de copii de 9 ani în București. Un părinte îi instigă...
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Cât consumă o centrală pe gaz în 24 de ore. Exemplu de calcul pentru apartament cu 2 sau 3 camere
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Kieran Culkin și soția sa așteaptă al treilea copil. Jazz a respectat „pactul” pe care actorul din Succesion...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Curând vor aniversa 25 de ani de căsnicie. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, concurenți la un turneu...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Din Sydney până la Beverly Hills, în culisele imperiului imobiliar al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Au...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...