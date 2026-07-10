China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat joi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Politico. El a precizat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni, în cadrul summitului NATO de la Ankara.

„Cred că ați auzit astfel de afirmații în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China a răspuns direct, într-o formă asemănătoare unui ultimatum, că nu se poate pune deloc problema utilizării armelor nucleare”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni la summitul NATO de la Ankara, unde s-a discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului din Ucraina”.

Zelenski a adăugat că a discutat acest subiect și cu președintele SUA, Donald Trump, dar că preferă să păstreze confidențialitatea privind acea conversație.

Rusia a desfășurat exerciții militare nucleare în Belarus în luna mai, deși Vladimir Putin s-a abținut până acum să adreseze amenințări nucleare directe către Kiev. În ciuda presiunilor exercitate de politicieni ruși, președintele rus a afirmat că atacurile Ucrainei nu provoacă pagube suficient de mari încât să justifice o reacție nucleară din partea guvernului său.

Luna trecută, deputatul din Sankt Petersburg, Viktor Perov, și-a îndemnat colegii din adunare să îi ceară lui Putin să lovească Ucraina cu arme nucleare.

„Președintele nostru a fost nevoit să demareze operațiunea militară specială, dar, din păcate, lucrurile nu au decurs conform planului. Prin urmare, consider că voi, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu o cerere de a începe utilizarea armelor nucleare, ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace”, declara Perov.

Editor : C.L.B.