China impune restricții principalelor rafinarii din țară, din cauza războiului în Orientul Mijlociu (Bloomberg)

Guvernul chinez le-a spus principalelor companii locale de rafinare să suspende exporturile de motorină şi benzină, deoarece escaladarea conflictului din Golful Persic perturbă sosirea ţiţeiului dintr-una dintre cele mai mari regiuni producătoare din lume, transmite Bloomberg.

Oficialii din cadrul Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă (NDRC), cel mai important organism de planificare economică din China, s-au întâlnit cu directorii companiilor de rafinare şi le-au transmis verbal să suspende imediat exporturile de produse rafinate, potrivit unor surse din apropierea acestui dosar care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Companiilor de rafinare li s-a spus să înceteze să semneze noi contracte şi să negocieze anularea transporturilor deja convenite, au precizat sursele. S-a făcut o excepţie pentru combustibilul pentru avioane şi combustibilul pentru nave aflat în depozite precum şi pentru livrările către Hong Kong şi Macao, au adăugat sursele.

Companiile de stat PetroChina Co, Sinopec, CNOOC Ltd, Sinochem Group precum şi compania privată Zhejiang Petrochemical Co nu obţin în mod frecvent cote de export de combustibil de la Guvernul din Beijing. Niciuna dintre cele cinci firme nu a răspuns la solicitările de comentarii făcute de Bloomberg.

China are mari capacităţi de rafinare a petrolului, dar o mare parte din producţia sa este orientată pentru a servi cererea internă, ceea ce înseamnă că nu este un furnizor important pe piaţa externă. În Asia, se clasează pe locul trei la exporturile maritime, după Coreea de Sud şi Singapore. Cu toate acestea, restricţiile luate de Beijing reflectă eforturile din întreaga regiune dependentă de importuri pentru a da prioritate nevoilor interne, pe măsură ce criza din Orientul Mijlociu se extinde.

În condiţiile în care din Golful Persic nu a mai ieşit petrol sau combustibil de la începutul atacurilor americane şi israeliene din weekend, rafinăriile din Japonia şi până în Indonezia şi India au început să reducă producţia şi să suspende exporturile.

În ultimii ani, China a încercat să-şi diversifice aprovizionarea cu hidrocarburi, dar încă primeşte aproape jumătate din importurile sale de petrol din Golf, inclusiv aproape toate exporturile de petrol ale Iranului.

