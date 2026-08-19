China intră în clubul SpaceX și Blue Origin. LandSpace reușește să aterizeze prima treaptă a unei rachete

Start-upul chinez LandSpace a reuşit, miercuri, să recupereze prima treaptă a rachetei Zhuque-3, un succes care apropie China de Statele Unite în cursa pentru dezvoltarea rachetelor reutilizabile. Compania se alătură astfel SpaceX şi Blue Origin, singurele care reuşiseră până acum să aterizeze în siguranţă un propulsor de clasă orbitală, transmit Reuters şi Xinhua.

Recuperarea şi reutilizarea propulsoarelor sunt esenţiale pentru reducerea costurilor lansărilor şi pentru facilitarea transportului sateliţilor pe orbită. Tehnologia ar putea transforma astfel explorarea spaţială într-un domeniu comercial mai accesibil, comparabil cu industria aviaţiei civile.

Succesul LandSpace a venit la cea de-a doua încercare de aterizare a primei trepte a rachetei Zhuque-3. Propulsorul este echipat cu motoare şi face parte dintr-o rachetă construită din oţel inoxidabil, prezentată de companie drept răspunsul Chinei la Falcon 9, dezvoltată de SpaceX.

Racheta Zhuque-3, cu o înălţime de 66,1 metri, a fost lansată din Zona Pilot pentru Inovare Spaţială Comercială Dongfeng, din nord-vestul Chinei. Prima treaptă, prevăzută cu nouă motoare, a revenit într-o zonă de aterizare din provincia Gansu, la aproximativ 390 de kilometri sud-est de locul lansării, potrivit presei de stat.

Reuşita ar putea contribui şi la creşterea încrederii investitorilor, în condiţiile în care LandSpace urmăreşte listarea pe piaţa STAR a Bursei de Valori din Shanghai, specializată în companii din domeniul tehnologiei.

Compania intenţionează să atragă 7,5 miliarde de yuani (1,11 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea şi extinderea serviciilor de lansare cu rachete reutilizabile.

Zhuque-3, construită diferit de Falcon 9

Potrivit LandSpace, Zhuque-3 este construită din oţel inoxidabil, un material care oferă o rezistenţă termică mai mare şi ar putea permite costuri de producţie mai mici decât structura din aliaj de aluminiu-litiu utilizată pentru Falcon 9.

Racheta foloseşte metan şi oxigen lichid drept combustibili, combinaţie care produce o ardere mai curată decât amestecul de oxigen lichid şi kerosen utilizat de Falcon 9.

Zhuque-3 poate transporta 14,2 tone pe orbita terestră joasă, în timp ce Falcon 9 are o capacitate de 22,8 tone, potrivit LandSpace.

Compania chineză îşi propune ca prima treaptă a Zhuque-3 să poată fi reutilizată de până la 20 de ori.

SpaceX lansează Falcon 9 de aproximativ 150 de ori pe an, adică în medie de aproape trei ori pe săptămână, iar primele trepte ale rachetei sunt reutilizate de zeci de ori.

Lansarea de miercuri a reprezentat a patra încercare a Chinei de a recupera un propulsor de clasă orbitală.

LandSpace a intrat în istorie în decembrie 2025, când a devenit prima companie chineză care a efectuat un test cu o rachetă reutilizabilă. Racheta a ajuns pe orbită conform planului, însă prima treaptă nu a reuşit atunci să efectueze o aterizare controlată.

Câteva săptămâni mai târziu, China a lansat racheta Long March 12A, dezvoltată de stat. Aceasta a ajuns, de asemenea, pe orbită, însă prima treaptă nu a putut fi recuperată.

China testează mai multe sisteme de recuperare

În iulie, China a testat cu succes o metodă experimentală de recuperare a unui booster cu ajutorul unui sistem de captare cu plasă montat pe o platformă plutitoare.

China a devenit astfel doar a doua ţară care a reuşit să aterizeze un booster de clasă orbitală.

Spre deosebire de sistemele care folosesc picioare extensibile, racheta reutilizabilă Long March 10B a fost echipată cu patru cârlige uşoare, concepute pentru a se prinde de cablurile de oţel ale sistemului de plase montat pe platformă.

Beijingul a susţinut că această soluţie simplifică structura rachetei, reduce masa vehiculului şi permite creşterea capacităţii de încărcare utilă.

Aterizarea de miercuri reprezintă însă prima recuperare reuşită de către China a unui booster de clasă orbitală prin aterizare verticală direct pe sol, folosind picioare extensibile.

LandSpace intenţionează să folosească din nou, în următoarele şase luni, boosterul recuperat.

Potrivit companiei, reutilizarea acestuia va constitui baza pentru viitoare lansări comerciale mai frecvente şi mai ieftine.

Editor : Ana Petrescu