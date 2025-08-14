China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesionişti din domeniul ştiinţei şi tehnologiei. Când intră în vigoare măsura

China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul ştiinţei şi tehnologiei în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenţia chineză de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Premierul Li Qiang a semnat un decret al Consiliului de Stat pentru a promulga decizia de modificare a regulamentului statului chinez privind administrarea intrărilor şi ieşirilor cetăţenilor străini.

Conform acestei decizii, China va adăuga o viză K la categoriile sale de vize obişnuite ce va fi disponibilă pentru tinerii profesionişti eligibili din domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

Solicitanţii acestui tip de viză trebuie să îndeplinească calificările şi cerinţele stabilite de autorităţile chineze relevante şi să prezinte documente justificative.

Noua reglementare va intra în vigoare pe 1 octombrie.

Editor : C.L.B.