China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat african care are relaţii diplomatice cu Taiwanul

China şi-a îndemnat cetăţenii să părăsească „cât mai curând posibil” Eswatini, o ţară din Africa de Sud care este unul dintre puţinele state din lume care întreţine relaţii diplomatice cu autorităţile din Taiwan, insulă revendicată de Beijing, informează AFP.

Acest anunţ este motivat oficial de considerente de securitate. El survine însă la trei luni şi jumătate după vizita în Eswatini a preşedintelui taiwanez Lai Ching-te, pe care autorităţile chineze îl acuză că ar avea intenţii separatiste.

„Situaţia de securitate din Eswatini este în prezent complexă. Activităţile criminale legate de frauda online şi jocurile de noroc ilegale sunt în plină expansiune, iar riscurile legate de ordinea publică, printre altele, sunt extrem de ridicate”, a declarat marţi serviciul consular al Ministerului Afacerilor Externe.

În acest context, autorităţile chineze „nu recomandă cetăţenilor chinezi să se deplaseze în Eswatini în viitorul apropiat”, iar cetăţenii şi instituţiile aflate deja acolo „sunt rugaţi să se retragă cât mai curând posibil”, se arată într-un comunicat difuzat pe reţeaua socială WeChat.

Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a efectuat o vizită în Eswatini la începutul lunii mai

China consideră Taiwanul drept una dintre provinciile sale, pe care doreşte să o „reunifice” cu restul teritoriului său încă de la sfârşitul războiului civil chinez din 1949. China pledează pentru o preluare paşnică a controlului, dar nu exclude recurgerea la forţă şi şi-a intensificat presiunea militară asupra insulei.

Eswatini, cunoscută anterior sub numele de Swaziland, este un mic regat situat în sud-estul continentului african, între Africa de Sud şi Mozambic.

Este singurul stat african care întreţine relaţii diplomatice cu Taiwanul. Lai Ching-te s-a deplasat în Eswatini la începutul lunii mai.

Călătoria sa era iniţial prevăzută pentru luna aprilie, dar a fost amânată după ce Seychelles, Mauritius şi Madagascar au revocat autorizaţiile de zbor ale preşedintelui taiwanez, ca urmare a „presiunilor puternice” exercitate de Beijing, potrivit Taipeiului.

Preşedinţia taiwaneză este deţinută din 2016 de Partidul Democrat Progresist (DPP), cu o orientare faţă de indepedenţă, ceea ce a contribuit la tensionarea relaţiilor dintre Taipei şi Beijing. Cu toate acestea, schimburile economice şi culturale continuă.

Doar 12 state mai menţin relaţii diplomatice oficiale cu Taiwanul, printre care Vaticanul, Paraguay şi mai multe ţări din America Latină şi din Caraibe.

Editor : Sebastian Eduard