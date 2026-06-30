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China l-a îndemnat „insistent” pe Putin să reia negocierile privind încheierea războiului cu Ucraina

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Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto: Profimedia
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Beijingul „solicită insistent” Moscovei și Kievului să reia negocierile pentru încheierea războiului, a declarat Sun Lei, adjunctul reprezentantului permanent al Chinei la Organizația Națiunilor Unite.

„Solicităm insistent să se pună capăt conflictului cât mai curând posibil. De asemenea, facem un apel insistent la reluarea negocierilor, la demonstrarea unei voințe politice reale și la depunerea tuturor eforturilor pentru a elimina cauzele profunde ale acestui conflict prin respectarea deplină și necondiționată a principiilor Cartei ONU”, a declarat Lei în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU.

Reprezentantul Chinei a subliniat, de asemenea, că conflictul militar afectează din ce în ce mai mult spațiul civil. „De pe urma acestui lucru suferă civilii nevinovați”, a subliniat Sun Lei. El a adăugat că China menține o poziție „obiectivă și imparțială” cu privire la problema ucraineană, menține contacte cu toate părțile și promovează „neîncetat” negocierile de pace. „Împreună cu comunitatea internațională, China este pregătită să joace în continuare un rol constructiv în promovarea unei soluționări politice a crizei”, a concluzionat Lei.

În ultima săptămână, Vladimir Putin și-a exprimat de două ori disponibilitatea de a reveni la negocierile privind încheierea războiului din Ucraina. Pe 23 iunie, el a propus reluarea dialogului pe baza acordurilor de la Istanbul, ținând cont totodată de modalitățile discutate la Anchorage cu președintele SUA, Donald Trump, precum și de „realitățile de pe teren”. Pe 28 iunie, într-un interviu acordat corespondentului de la Kremlin, Pavel Zarubin, Putin a subliniat că este dispus să discute cu reprezentanții americani „toate detaliile, toate modalitățile” pentru soluționarea conflictului.

În același timp, Putin a vorbit despre propunerea Kievului de a renunța la atacurile reciproce asupra teritoriilor și de a limita acțiunile militare la regiunile Herson și Zaporijia, precum și la așa-numitele „DNR” și „LNR”. Putin a dat de înțeles că nu este de acord cu acest lucru, deoarece, potrivit lui, astfel de măsuri ar oferi un avantaj armatei ucrainene. El a adăugat că obiectivul principal al trupelor ruse și al său este „eliberarea definitivă a Donbasului și a Novorossiei”.

Editor : A.R.

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