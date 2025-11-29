China lansează o campanie de „de inspecţie şi rectificare” în zgârie-nori după incendiul soldat cu 128 de morți din Hong Kong

China a declanșat o campanie amplă de „inspecție și rectificare” în zgârie-norii aflați în renovare, la trei zile după incendiul devastator din Hong Kong, soldat cu 128 de morți, cel mai grav din 1948. Autoritățile vor verifica șantierele exterioare, materialele inflamabile și schelele de bambus, considerate factori care au accelerat propagarea flăcărilor în complexul Wang Fuk Court, unde alarmele de incendiu nu au funcționat corect. Familiile continuă să își caute rudele dispărute, în timp ce inspecțiile au început locuință cu locuință, potrivit News.ro

China a lansat această campanie de securitate împotriva riscurilor de incendiu în zgârie-nori, la trei zile după tragedia de la Hong Kong, a anunțat televiziunea publică CCTV, citată de AFP.

Potrivit sursei citate, măsurile vizează în special șantierele de renovare la exterior, utilizarea materialelor inflamabile și schelele de bambus, elemente care ar fi contribuit la propagarea rapidă a flăcărilor.

Materialele inflamabile și structurile din bambus sunt considerate factori care au alimentat incendiul devastator izbucnit miercuri în complexul rezidențial Wang Fuk Court, cel mai grav sinistru produs în Hong Kong din 1948.

Zgârie-norii cu 31 de etaje, aflați în renovare, au ars aproape două zile, timp în care numeroase persoane și-au căutat rudele dispărute în spitalele din oraș. Potrivit pompierilor, sistemele de alarmă nu au funcționat corect în momentul izbucnirii incendiului.

În urma tragediei, autoritățile au început inspecții locuință cu locuință.

La morga Sha Tin au fost aduși saci mortuari, iar familiile sunt chemate să identifice victimele.

Editor : Ș.A.