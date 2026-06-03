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China modifică regulile pentru a-și putea atinge obiectivele climatice

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poluare masiva
Foto: Guliver/Gettyimages

China a efectuat o ajustare contabilă a modului în care calculează emisiile de carbon, facilitând astfel atingerea obiectivelor sale privind schimbările climatice, scrie The Times. Cel mai mare emițător de dioxid de carbon din lume urma să rămână, inițial, cu mult sub obiectivul stabilit pentru 2025 în cadrul negocierilor ONU privind schimbările climatice. Cu toate acestea, o revizuire semnificativă a modului în care măsoară emisiile înseamnă că China s-a apropiat acum oficial de îndeplinirea obiectivului.

Schimbarea înseamnă, de asemenea, că liderii chinezi pot susține că și-au îndeplinit angajamentele internaționale privind clima pentru 2030, chiar dacă emisiile țării cresc. Anterior, acestea ar fi trebuit să scadă.

Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, un think tank cu sediul la Helsinki, a declarat că momentul schimbării a fost „în mod evident motivat” de necesitatea de a reduce deficitul față de ținta climatică pentru anul trecut.

Lauri Myllyvirta, analistul principal al centrului, a estimat că schimbarea de contabilitate a șters aproximativ jumătate din creșterea emisiilor Chinei între 2020 și anul trecut. Reducerea emisiilor este semnificativă: cu 700-730 de milioane de tone de CO₂ mai puțin pe an, adică aproximativ dublul emisiilor anuale ale Marii Britanii.

China este responsabilă pentru mai mult de o treime din emisiile mondiale de carbon, datorită dimensiunii sale și dependenței de cărbunele poluant, astfel încât deciziile sale sunt cruciale pentru determinarea încălzirii globale viitoare. Țara s-a poziționat ca un lider ecologic, exportând componente pentru energie eoliană și solară, precum și mașini electrice în întreaga lume.

Majoritatea țărilor bogate s-au angajat să reducă emisiile în termeni absoluți, ca parte a angajamentelor lor internaționale privind clima asumate în cadrul ONU.

Cu toate acestea, China a stabilit în schimb un obiectiv de „intensitate a carbonului” pentru anul trecut, o măsură a cantității de emisii pe unitate de PIB. Aceasta însemna că își putea continua creșterea economică atâta timp cât decarboniza în același timp.

Oficialii chinezi au anunțat recent, fără prea multă vâlvă, modificări ale modului în care definesc indicatorul de intensitate a carbonului.

Conform noii metodologii de calcul, China include acum CO₂ provenit din procese industriale, precum producția de ciment și metale. Esențial este faptul că exclude utilizarea combustibililor fosili în scopuri neenergetice. Aceasta înseamnă că petrolul, cărbunele și gazul utilizate ca materii prime în industria chimică în creștere a țării nu mai sunt luate în calcul.

Rezultatul este o valoare mult mai mică a emisiilor. Statisticile oficiale sugerau anterior că emisiile Chinei au crescut cu 14% între 2020 și anul trecut. Conform revizuirii, creșterea pare să fie de doar 7%.

Anterior, China ar fi ratat ținta de reducere a intensității carbonului cu 18% până anul trecut, înregistrând o reducere de doar 12,4%. Noua metodă de contabilizare permite guvernului să declare o reducere de 17,7%.

Myllyvirta a declarat: „Decizia Chinei creează un precedent conform căruia, dacă progresul tău rămâne în urmă, poți pur și simplu să găsești o modalitate de a face cifrele să arate mai bine. Acesta este un precedent potențial foarte dăunător. Pentru mine, aceasta este partea cea mai îngrijorătoare.”

Cadrul ONU pentru Acordul de la Paris se bazează pe presiunea reciprocă dintre țări și pe rușinea diplomatică internațională, astfel că nu există nicio sancțiune oficială pentru faptul că China își revizuiește contabilitatea într-o etapă atât de târzie.

Editor : B.E.

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