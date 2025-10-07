Live TV

China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90%

Data publicării:
China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90%
Foto. macroschema/ X
Din articol
Provocări tehnice Impact ecologic incert

China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect care ar putea revoluționa industria IT și reduce drastic consumul de energie. O capsulă uriașă plină cu servere urmează să fie scufundată în largul orașului Shanghai, unde curenții oceanici vor asigura răcirea naturală a echipamentelor, fără costurile uriașe ale sistemelor de climatizare convenționale. Inițiativa, susținută de statul chinez, promite economii de până la 90% la energia folosită pentru răcire și face parte din efortul Beijingului de a transforma infrastructura digitală într-una mai sustenabilă, potrivit Science Alert.

Site-urile și aplicațiile din întreaga lume depind de centrele de date fizice pentru stocarea informațiilor, iar creșterea accelerată a utilizării inteligenței artificiale a dus la o cerere explozivă pentru aceste facilități.

„Operațiunile subacvatice au avantaje inerente”, a explicat Yang Ye, reprezentant al companiei maritime Highlander, care dezvoltă proiectul din Shanghai împreună cu firme de construcții de stat.

Serverele subacvatice sunt răcite natural de curenții oceanici, evitând consumul uriaș de energie necesar sistemelor de climatizare sau evaporării apei utilizate de centrele de date de pe uscat.

Tehnologia a fost testată de Microsoft în 2018, în largul coastelor Scoției, dar proiectul chinezesc – care urmează să fie scufundat la mijlocul lunii octombrie – este printre primele inițiative comerciale de acest fel din lume.

Noul centru de date va deservi clienți precum China Telecom și o companie de stat specializată în calcul AI și face parte dintr-o amplă strategie guvernamentală de reducere a amprentei de carbon a infrastructurii digitale.

„Facilitățile subacvatice pot economisi aproximativ 90% din energia consumată pentru răcire”, a declarat Yang Ye, vicepreședinte al Highlander, pentru AFP.

Proiecte ca acesta vizează în prezent demonstrerea „fezabilității tehnologice”, a explicat Shaolei Ren, expert la Universitatea California Riverside.

Microsoft nu a dezvoltat comercial tehnologia după testul din Scoția, declarând în 2020, la recuperarea capsulei, că proiectul s-a încheiat cu succes.

Ren a avertizat însă că, înainte ca centrele de date subacvatice să poată fi implementate pe scară largă, trebuie depășite provocări majore de construcție și preocupări de mediu.

În China, subvențiile guvernamentale susțin acest tip de inovații – Highlander a primit 40 de milioane de yuani (5,6 milioane de dolari) pentru un proiect similar lansat în 2022 în provincia Hainan, care este încă operațional.

Provocări tehnice

„Realizarea efectivă a centrului de date subacvatic a implicat dificultăți de construcție mai mari decât se anticipase”, a declarat Zhou Jun, inginer în cadrul proiectului Highlander din Shanghai.

Capsula este construită la mal, în componente separate, apoi asamblată și instalată în mare. Energia necesară va fi asigurată aproape integral de parcurile eoliene din apropiere.

Potrivit companiei, peste 95% din energia utilizată va proveni din surse regenerabile.

Cea mai evidentă provocare în amplasarea structurii sub apă este menținerea serverelor uscate și protejarea lor împotriva coroziunii provocate de apa sărată.

Proiectul chinez a rezolvat această problemă folosind un strat protector de oțel acoperit cu fulgi de sticlă, menit să prevină deteriorarea.

Pentru a permite accesul echipelor de mentenanță, un lift va face legătura între structura principală a capsulei și un segment situat deasupra apei.

Ren a menționat că instalarea conexiunii la internet între un centru de date offshore și țărm este mult mai complexă decât în cazul serverelor tradiționale de pe uscat.

Cercetători de la Universitatea din Florida și Universitatea de Comunicații Electronice din Japonia au descoperit, de asemenea, că astfel de centre submarine pot fi vulnerabile la atacuri acustice, prin unde sonore transmise prin apă.

Impact ecologic incert

Dincolo de provocările tehnice, efectul de încălzire produs de centrele de date subacvatice asupra apei înconjurătoare ridică semne de întrebare privind impactul asupra ecosistemelor marine.

Andrew Want, ecolog marin la Universitatea din Hull, a explicat că această căldură ar putea atrage anumite specii, în timp ce altele ar fi alungate din zonă.

„Acestea sunt necunoscute în acest moment – nu există încă suficiente cercetări pe această temă”, a spus el.

Highlander a precizat pentru AFP că o evaluare independentă realizată în 2020 asupra proiectului său pilot din apropierea orașului Zhuhai, în sudul Chinei, a arătat că temperatura apei a rămas sub pragurile considerate sigure.

Ren avertizează însă că, odată cu extinderea acestor centre, și cantitatea de căldură emisă va crește.

„Pentru centre de date subacvatice de dimensiuni mari, problema poluării termice trebuie studiată mult mai atent”, a subliniat el.

Facilitățile offshore pot completa centrele de date tradiționale, a mai spus expertul.

„Probabil nu le vor înlocui complet, dar pot deservi anumite segmente de nișă.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
3
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ccr curtea constitutionala
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care...
Cindy Joyce Tenesso
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să...
soldati rusi
Spionajul german are dovezi că Rusia discută cum să atace NATO...
Sebastien Lecornu
Macron îi dă două zile lui Lecornu să formeze Guvernul și spune că...
Ultimele știri
Orașul din România care oferă ceasuri cu buton de urgență oamenilor singuri, după o idee preluată din Ungaria. Cum funcționează
„Colacul de salvare al Ucrainei”. Cum a reușit Kievul să mențină funcțională calea ferată pe timp de război
Craiova, orașul extremelor. Cum arată străzile de la periferie după fiecare ploaie torențială. „Umblăm cu cizme, cu pungi legate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A close up of the national flag of China next to the Philippines national flag. A China, Philippines relations concept.
Războiul informațional al Chinei împotriva SUA. Cazul Filipine
catalin-dima-landscape
Reduceți prețurile la energie, nu vă mai prefaceți că nu se poate!
Wang Yi visit to UK
China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian)
os fractura
Fracturi vindecate în câteva minute: un lipici pentru oase, soluția găsită de cercetătorii chinezi
valuri-Haikou-china
Evacuări masive în China, după ce taifunul Matmo a lovit zonele de coastă: „Intrați rapid în modul de luptă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași...
Fanatik.ro
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos