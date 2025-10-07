China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume: ar putea reduce consumul de energie cu până la 90%

China pregătește lansarea primului centru de date subacvatic comercial din lume, un proiect care ar putea revoluționa industria IT și reduce drastic consumul de energie. O capsulă uriașă plină cu servere urmează să fie scufundată în largul orașului Shanghai, unde curenții oceanici vor asigura răcirea naturală a echipamentelor, fără costurile uriașe ale sistemelor de climatizare convenționale. Inițiativa, susținută de statul chinez, promite economii de până la 90% la energia folosită pentru răcire și face parte din efortul Beijingului de a transforma infrastructura digitală într-una mai sustenabilă, potrivit Science Alert.

Site-urile și aplicațiile din întreaga lume depind de centrele de date fizice pentru stocarea informațiilor, iar creșterea accelerată a utilizării inteligenței artificiale a dus la o cerere explozivă pentru aceste facilități.

„Operațiunile subacvatice au avantaje inerente”, a explicat Yang Ye, reprezentant al companiei maritime Highlander, care dezvoltă proiectul din Shanghai împreună cu firme de construcții de stat.

Serverele subacvatice sunt răcite natural de curenții oceanici, evitând consumul uriaș de energie necesar sistemelor de climatizare sau evaporării apei utilizate de centrele de date de pe uscat.

Tehnologia a fost testată de Microsoft în 2018, în largul coastelor Scoției, dar proiectul chinezesc – care urmează să fie scufundat la mijlocul lunii octombrie – este printre primele inițiative comerciale de acest fel din lume.

Noul centru de date va deservi clienți precum China Telecom și o companie de stat specializată în calcul AI și face parte dintr-o amplă strategie guvernamentală de reducere a amprentei de carbon a infrastructurii digitale.

„Facilitățile subacvatice pot economisi aproximativ 90% din energia consumată pentru răcire”, a declarat Yang Ye, vicepreședinte al Highlander, pentru AFP.

Proiecte ca acesta vizează în prezent demonstrerea „fezabilității tehnologice”, a explicat Shaolei Ren, expert la Universitatea California Riverside.

Microsoft nu a dezvoltat comercial tehnologia după testul din Scoția, declarând în 2020, la recuperarea capsulei, că proiectul s-a încheiat cu succes.

Ren a avertizat însă că, înainte ca centrele de date subacvatice să poată fi implementate pe scară largă, trebuie depășite provocări majore de construcție și preocupări de mediu.

În China, subvențiile guvernamentale susțin acest tip de inovații – Highlander a primit 40 de milioane de yuani (5,6 milioane de dolari) pentru un proiect similar lansat în 2022 în provincia Hainan, care este încă operațional.

Provocări tehnice

„Realizarea efectivă a centrului de date subacvatic a implicat dificultăți de construcție mai mari decât se anticipase”, a declarat Zhou Jun, inginer în cadrul proiectului Highlander din Shanghai.

Capsula este construită la mal, în componente separate, apoi asamblată și instalată în mare. Energia necesară va fi asigurată aproape integral de parcurile eoliene din apropiere.

Potrivit companiei, peste 95% din energia utilizată va proveni din surse regenerabile.

Cea mai evidentă provocare în amplasarea structurii sub apă este menținerea serverelor uscate și protejarea lor împotriva coroziunii provocate de apa sărată.

Proiectul chinez a rezolvat această problemă folosind un strat protector de oțel acoperit cu fulgi de sticlă, menit să prevină deteriorarea.

Pentru a permite accesul echipelor de mentenanță, un lift va face legătura între structura principală a capsulei și un segment situat deasupra apei.

Ren a menționat că instalarea conexiunii la internet între un centru de date offshore și țărm este mult mai complexă decât în cazul serverelor tradiționale de pe uscat.

Cercetători de la Universitatea din Florida și Universitatea de Comunicații Electronice din Japonia au descoperit, de asemenea, că astfel de centre submarine pot fi vulnerabile la atacuri acustice, prin unde sonore transmise prin apă.

Impact ecologic incert

Dincolo de provocările tehnice, efectul de încălzire produs de centrele de date subacvatice asupra apei înconjurătoare ridică semne de întrebare privind impactul asupra ecosistemelor marine.

Andrew Want, ecolog marin la Universitatea din Hull, a explicat că această căldură ar putea atrage anumite specii, în timp ce altele ar fi alungate din zonă.

„Acestea sunt necunoscute în acest moment – nu există încă suficiente cercetări pe această temă”, a spus el.

Highlander a precizat pentru AFP că o evaluare independentă realizată în 2020 asupra proiectului său pilot din apropierea orașului Zhuhai, în sudul Chinei, a arătat că temperatura apei a rămas sub pragurile considerate sigure.

Ren avertizează însă că, odată cu extinderea acestor centre, și cantitatea de căldură emisă va crește.

„Pentru centre de date subacvatice de dimensiuni mari, problema poluării termice trebuie studiată mult mai atent”, a subliniat el.

Facilitățile offshore pot completa centrele de date tradiționale, a mai spus expertul.

„Probabil nu le vor înlocui complet, dar pot deservi anumite segmente de nișă.”

Editor : Ș.A.