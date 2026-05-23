China pregătește viitoarea forţă de muncă și deschide şcoli pentru roboţi umanoizi: „Îi învăţăm să gândească singuri”

China accelerează dezvoltarea roboţilor umanoizi şi îi pregăteşte pentru integrarea în economie în centre speciale unde maşinile sunt antrenate să execute sarcini similare celor realizate de oameni, transmite CNBC și News.ro.

La Centrul de Antrenament pentru Roboţi Umanoizi din Beijing, instructorii umani îi învaţă pe roboţi să sorteze obiecte, să organizeze rafturi, să facă reparaţii, masaj sau activităţi de întreţinere.

”Practic, îi învăţăm pe roboţi să gândească singuri”, a declarat Kenneth Ren, expert în cadrul companiei RealMan Intelligent Technology.

Centrul, susţinut de autorităţile locale din Beijing, face parte dintr-o reţea naţională de facilităţi prin care China încearcă să transforme roboţii umanoizi din simple atracţii tehnologice în angajaţi reali.

Strategia face parte din planul industrial mai amplu al guvernului chinez, care consideră roboţii umanoizi un sector-cheie pentru dominaţia viitoare a pieţelor globale şi a lanţurilor de aprovizionare.

Instructorii folosesc camere, senzori, controlere şi sisteme de captare a mişcării pentru a repeta de mii de ori aceleaşi acţiuni până când roboţii învaţă să le execute singuri.

Fudi Luo, fost profesor de artă, îi antrenează pe roboţi pentru activităţi industriale.

”La început, robotul nu are nicio conştientizare, aşa că trebuie să îl controlez manual. Dar după ce mişcările generează date, robotul învaţă şi poate executa singur sarcina”, a spus ea.

O altă companie, Beijing Inspire-Robots Technology, dezvoltă mâini robotice capabile să manipuleze obiecte delicate.

Potrivit reprezentanţilor companiei, o mână robotică trebuie să repete aproximativ 10.000 de exerciţii pentru a învăţa o abilitate nouă.

Roboţii sunt deja testaţi în China în restaurante, magazine şi servicii publice, unde lucrează ca bucătari, ospătari, barmani sau chiar agenţi de circulaţie.

Elon Musk a declarat anterior că principalul concurent al roboţilor umanoizi dezvoltaţi de Tesla va fi China, datorită capacităţii sale de a extinde rapid producţia industrială.

Deocamdată, mulţi dintre roboţi depind încă de asistenţă umană, însă dezvoltatorii spun că aceştia vor putea lucra autonom în viitor.

”Scopul nostru este să preluăm sarcinile periculoase sau repetitive pe care oamenii nu vor sau se tem să le facă”, a spus Kenneth Ren.

