China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei

China este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.

„Relaţiile Chinei cu Ucraina trebuie să rămână pe drumul cel bun”, i-a spus Yi lui Sîbiga.

„China este pregătită să ofere un nou ajutor Ucrainei”, a declarat şeful diplomaţiei chineze, citat într-un comunicat publicat de televiziunea chineză de stat CCTV.

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite în căutarea unei soluţii diplomatice a Războiului din Ucraina urmează să aibă loc marţi şi miercuri, la Geneva,  au anunţat vineri Kremlinul şi Kievul, notează AFP, citată de News.ro.

 

 

