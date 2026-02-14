China profită de politica tarifară a lui Trump şi anunţă că va elimina taxele vamale pentru aproape toate ţările africane

China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai, a anunţat sâmbătă preşedintele chinez Xi Jinping, relatează AFP.

China aplică deja o politică de taxe vamale zero pentru importurile din 33 de ţări africane, dar Beijingul a anunţat anul trecut intenţia sa de a extinde această politică la toţi cei 53 de parteneri diplomatici de pe continent.

China este primul partener comercial al Africii şi un actor major în finanţarea marilor proiecte de infrastructură din regiune, în special datorită iniţiativei sale „Noile Drumuri ale Mătăsii”.

Începând cu 1 mai, taxele vamale vor fi zero pentru toate ţările africane, scrie News.ro. Numai Eswatini, care întreţine relaţii diplomatice cu Taiwan, nu va fi vizat de această politică a Chinei. Insula Taiwan şi China continentală sunt separate politic de la războiul civil chinez, care s-a încheiat în 1949. Beijingul revendică teritoriul şi declară că doreşte o „reunificare” paşnică, dar nu exclude utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra teritoriului insular.

De la impunerea de taxe vamale ridicate la nivel mondial de către preşedintele american Donald Trump, anul trecut, multe ţări africane se orientează din ce în ce mai mult către China şi alţi parteneri comerciali.

Preşedintele chinez a spus că decizia privind eliminarea taxelor vamale „va oferi fără îndoială noi perspective pentru dezvoltarea Africii”, în momentul în care liderii continentului se reunesc la Addis Abeba, în Etiopia, în cadrul summitului anual al Uniunii Africane.

Editor : A.P.