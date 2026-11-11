China promite Cubei sprijin împotriva sancţiunilor americane, „indiferent de cum va evolua situaţia”

Ministrul de externe chinez Wang Yi i-a promis miercuri omologului său cubanez Bruno Rodriguez-Parrilla sprijin împotriva sancţiunilor americane.

„Indiferent de cum va evolua situaţia, China va susţine ferm Cuba în apărarea suveranităţii naţionale şi a drepturilor şi intereselor sale legitime, opunându-se sancţiunilor, blocadelor şi amestecurilor străine”, a declarat Wang în timpul vizitei la Beijing a şefului diplomaţiei de la Havana, conform unui comunicat preluat de AFP, potrivit Agerpres. El a adăugat că China este dispusă să „întărească comunicarea şi cooperarea cu Cuba (...) şi să se opună împreună cu aceasta politicii de forţă şi acţiunilor unilaterale”.

Statele Unite au impus săptămâna trecută Cubei o nouă serie de sancţiuni. Din ianuarie, americanii au instituit o blocadă petrolieră împotriva insulei; ca urmare, economia cubaneză este paralizată şi populaţia se confruntă cu pene de curent de mare amploare şi cu penurii de produse de primă necesitate.

Cele mai recente măsuri anunţate de Departamentul de Stat de la Washington vizează sectoarele petrolier şi electronic şi includ pentru prima dată două companii chineze, acuzate că furnizează armatei cubaneze echipamente electronice şi de securitate.

Ministerul de externe al Chinei a condamnat sancţiunile înainte de a anunţa vizita la Beijing a lui Rodriguez-Parillo. Un purtător de cuvânt al instituţiei, Guo Jiakun, a condamnat de asemenea „sabotarea” de către americani a cooperării dintre China şi Cuba, avertizând că Beijingul va lua „toate măsurile necesare” pentru protecţia companiilor chineze.

Editor : A.P.