China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei

China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente pentru drone către Ucraina. Beijingul pune capăt și încercării industriei de apărare ucrainene de a importa componente electronice chinezești prin țări aliate, precum statele baltice și Polonia. „Între timp, guvernul chinez interzice chiar și livrarea componentelor către aceste țări, deoarece știe că acestea vor ajunge la noi, în Ucraina”, a declarat Iurii Lomikovskîi într-un interviu acordat ntv.de și altor mass-media europene la Lviv. Lomikovskîi este cofondator al Iron, o rețea de companii ucrainene și internaționale din domeniul armamentului.

Guvernul de la Beijing limitează în mod intenționat livrările pentru a submina producția ucraineană de drone. Dronele au devenit o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei. Armata ucraineană vizează cu drone nu numai puncte importante de comandă și logistică ale rușilor, ci și infrastructura energetică critică.

Armele, care ajung acum până în interiorul teritoriului rus, pun Moscova „sub presiune nu numai din punct de vedere militar, ci mai ales din punct de vedere social, economic și politic”, a declarat analistul militar Hendrik Remmel de la think tank-ul German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) al Bundeswehrului într-un interviu acordat ntv.

Situația din Rusia este tensionată. Atât inflația, cât și prețurile energiei sunt în creștere. În plus, Kremlinul a anunțat că va majora taxa pe valoarea adăugată. „Există indicii că strategia loviturilor de mare amploare cu arme de precizie, în special cu drone, are treptat succes”, a spus Remmel.

China livrează mai ieftin decât partenerii occidentali

Restricțiile la export impuse de chinezi afectează grav ucrainenii și le pun în pericol succesul pe front. În special motoarele, bateriile și sistemele de control al zborului pentru drone provin în mare parte din China. Lomikovskîi estimează volumul tehnologiei de apărare ucrainene la aproximativ 35-40 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă 30-34 de miliarde de euro. Peste 800 de companii participă în prezent la această piață în continuă creștere. Cu toate acestea, industria dronelor depinde în mare măsură de importul de componente chinezești, doar aproximativ 40% fiind fabricate la nivel local.

„De ce importăm atât de mult din China? Pentru că China poate livra pe scară largă – și mai ieftin decât tot ceea ce putem produce local sau decât ceea ce putem cumpăra de la partenerii noștri occidentali”, spune Lomikovskîi. În prezent, Ucraina încearcă să obțină componentele necesare pentru drone prin intermediul unor căi ocolite, de exemplu prin comerțul cu companii americane care au unități de producție în Europa. „Dar cel mai important lucru la care lucrăm este să promovăm localizarea lanțurilor de aprovizionare în Ucraina”, continuă Lomikovskîi.

Cu toate acestea, pentru a construi pe termen lung o producție care să poată concura cu China în ceea ce privește eficiența și costurile, sunt necesare mai multe investiții europene și cooperare cu Ucraina. Lomikovskîi solicită ca fondurile să fie direcționate către cercetare și dezvoltarea de start-up-uri, pentru ca industria europeană de apărare să rămână competitivă. Oligopolul format din câteva mari companii de armament din Europa inhibă inovarea.

La sfârșitul anului trecut, au apărut numeroase relatări în media potrivit cărora producătorii chinezi de componente pentru drone au început să reducă vânzările către SUA și Europa. Aceasta a reprezentat o nouă etapă de escaladare a conflictului comercial dintre Beijing și Washington, care s-a încheiat provizoriu duminică. Cu toate acestea, se poate presupune că Beijingul a dorit, prin această măsură, să riposteze la sancțiunile occidentale impuse în contextul războiului din Ucraina. UE și SUA au vizat și companiile chineze suspectate că ajută Rusia să eludeze embargoul energetic.

Beijingul, pe de altă parte, se comportă ca un mediator neutru în războiul din Ucraina și neagă că ar furniza arme pe scară largă industriei de armament din Moscova. În iulie 2024, China a restricționat oficial livrările către Rusia. Aceasta a vizat în special bunurile cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare. Cu toate acestea, UE este convinsă că China continuă să sprijine masiv industria de apărare a Rusiei. Componentele chinezești se regăsesc în mod repetat în armele rusești, nu numai în drone.

„China învață repede și câștigă mulți bani”

Și Lomikovskîi este convins: Beijingul va continua să vândă piese de armament ambelor părți beligerante. „China învață repede și câștigă mulți bani din acest război, deoarece furnizează ambelor țări componente pentru toate”, spune expertul ucrainean în drone. Pe scena geopolitică, China își poate consolida poziția de putere, deoarece atât Europa, cât și Rusia pierd bani din cauza războiului.

Potrivit unei relatări din media, guvernul de la Beijing a recunoscut deja beneficiile continuării războiului. Detalii despre o întâlnire confidențială la Bruxelles au fost divulgate ziarului din Hong Kong South China Morning Post. Potrivit acestuia, ministrul chinez de Externe Wang Yi i-a comunicat reprezentantei UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, că țara sa nu are niciun interes în înfrângerea Rusiei în Ucraina, deoarece, în acest caz, SUA s-ar concentra și mai mult pe China, care este un concurent, și pe conflictul din Taiwan.

Având în vedere aceste evoluții, Lomikovskîi solicită UE să accelereze ritmul pentru a stimula producția comună de drone cu Ucraina. Bruxelles trebuie să se pregătească urgent pentru o posibilă invazie rusă în teritoriul NATO. „Dacă va începe al treilea război mondial, China probabil nu ne va mai furniza drone”, a declarat Lomikovskîi.

