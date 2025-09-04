Live TV

China, reacție la acuzaţiile lui Trump privind o conspiraţie a lui Xi, Putin şi Kim împotriva SUA

Data publicării:
China's President Xi Jinping (C), North Korea's leader Kim Jong Un (3rd R) and Russia's President Vladimir Putin (2nd L) arrive for a reception in the Great Hall of the People in Beijing
Xi Jinping și Vladimir Putin au fost surprinși vorbind cu microfonul deschis. Foto: Profimedia

China a respins joi acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit căruia preşedintele chinez Xi Jinping „conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu liderii rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un.

„China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările, fără să ţintească vreodată un terţ”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, potrivit AFP, preluată de News.ro.

El a respins totodată drept „iresponsabile” declaraţiile şefei diplomaţiei europene Kaja Kallas, care a prezentat această întâlnire între cei trei lideri drept o „sfidare directă” a ordinii internaţionale.

Guo Jiakun anunţă că Xi Jinping şi Kim Jong Un „se vor întâlni şi vor face un schimb aprofundat de vederi despre relaţiile” bilaterale „şi despre probleme de interes comun”, fără să precizeze nici data și nici locul întâlnirii.

Citește și: Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

