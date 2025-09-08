China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani

Beijingul a anunțat că se opune „ferm” creării de către Statele Unite a unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi pe nedrept în opinia Washingtonului şi pe care, conform administraţiei preşedintelui Donald Trump, ar putea fi adăugată şi China.

Preşedintele american Donald Trump a semnat, vineri, un ordin executiv care solicită o listă neagră a ţărilor care ar fi sancţionate pentru că ar reţine americani cu scopul de a-i folosi drept monedă de schimb, relatează AFP preluată de Agerpres. Un oficial de rang înalt a declarat, sub acoperirea anonimatului, că situaţiile Chinei, Iranului şi Afganistanului vor fi examinate îndeaproape.

„Unele persoane din Statele Unite fac remarci complet înşelătoare şi motivate de gânduri ascunse. China se opune ferm acestui lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, într-o conferinţă de presă obişnuită.

„China este o ţară guvernată de statul de drept, iar problema presupuselor detenţii nedrepte nu se pune”, a spus el.

„Toată lumea ştie că Statele Unite deţin monopolul asupra detenţiilor nedrepte, detenţiilor arbitrare, constrângerilor diplomatice, justiţiei extrateritoriale şi sancţiunilor unilaterale”, a adăugat el.

Beijingul i-a eliberat pe toţi americanii consideraţi reţinuţi pe nedrept în timpul preşedinţiei preşedintelui Joe Biden (2021-2025), parţial în schimbul relaxării de către Statele Unite a avertismentelor de călătorie către China.

