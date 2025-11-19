Live TV

Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip"

Grunge country flag illustration (cracked concrete background) / Japan vs China (Political or economic conflict)
Steagurile Chinei și Japoniei. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
Tokyo sugerează o eventuală intervenție militară Reacția Beijingului: amenințări și presiune diplomatică De ce a devenit Taiwan un punct major de tensiune

China și Japonia sunt prinse într-un conflict diplomatic tot mai tensionat după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei tentative de invazie chineze asupra Taiwanului. Beijingul a reacționat dur, acuzând Tokyo de „amenințări militare” și avertizând că orice implicare va fi „contracarată ferm”, relatează The Guardian.

Tokyo sugerează o eventuală intervenție militară

Noul premier al Japoniei, cunoscut pentru pozițiile sale ferme, a stârnit furia Beijingului după ce a sugerat că țara sa ar putea fi implicată militar într-un conflict între China și Taiwan.

Tokyo și Beijing sunt prinse într-o dispută tot mai tensionată după ce premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a lăsat să se înțeleagă că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei tentative de invazie chineze asupra Taiwanului, insula autoguvernată.

Conflictul a pornit după ce premierul Sanae Takaichi a declarat, în primul ei discurs în parlament de la preluarea mandatului în octombrie, că Japonia ar putea fi implicată militar într-un conflict între China și Taiwan.

Constituția Japoniei de după război interzice folosirea forței pentru soluționarea disputelor internaționale, însă o lege din 2015 – adoptată când mentorul ei, Shinzo Abe, era prim-ministru – permite exercitarea „autoapărării colective” în anumite situații, chiar dacă Japonia nu este atacată direct.

Partidul Comunist Chinez consideră Taiwanul o provincie a Chinei și a jurat să îl anexeze – prin forță dacă nu reușește prin convingere sau presiune. Taiwanul respinge categoric acest lucru, iar o tentativă de invazie ar putea declanșa un conflict regional sau chiar global.

„Așa-numita situație de criză în Taiwan a devenit atât de serioasă încât trebuie să luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip”, a spus Takaichi.

Ea a afirmat că un atac al Chinei asupra Taiwanului ar putea declanșa mobilizarea forțelor de autoapărare ale Japoniei dacă acest conflict ar reprezenta o amenințare existențială pentru țară, având în vedere că teritoriile japoneze se află la numai 110 km de insula principală a Taiwanului.

Beijingul a reacționat furios, interpretând declarațiile ei drept o „amenințare militară” la adresa Chinei.

Takaichi, numită premier luna trecută, provine din aripa conservatoare a Partidului Liberal Democrat și împărtășește viziunile ferme față de China promovate cândva de Shinzo Abe.

În scurta sa perioadă la conducere, ea a prioritizat întărirea apărării Japoniei în fața unei Chine tot mai agresive, cu accent pe insulele periferice din Marea Chinei de Est, unde se află insulele Senkaku.

În discursul ei, Takaichi s-a angajat și să crească bugetul apărării la 2% din PIB până la sfârșitul lui martie 2026 – cu doi ani mai devreme decât era prevăzut –, o politică susținută și de Donald Trump, care a cerut aliaților SUA din Asia de Nord-Est să cheltuiască mai mult pentru propria securitate.

Reacția Beijingului: amenințări și presiune diplomatică

Reacția Beijingului a început cu o postare – ulterior ștearsă – a consulului general al Chinei la Osaka, Xue Jian, pe platforma X, în care acesta amenința că va „tăia un gât murdar fără ezitare”, interpretată de unii ca o amenințare la adresa lui Takaichi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a apărat comentariul diplomatului și a cerut Japoniei „să înceteze trimiterea de semnale greșite forțelor separatiste proindependență din Taiwan”.

Cele două țări și-au convocat reciproc ambasadorii, iar Beijingul a emis avertismente oficiale pentru turiștii și studenții chinezi privind călătoriile în Japonia. China a susținut, fără dovezi, că siguranța publică s-ar fi deteriorat în Japonia, iar cetățenii chinezi ar fi fost vizați de „fapte penale” nespecificate.

Presa de stat chineză a acordat o acoperire amplă disputei, descriind declarațiile lui Takaichi drept „periculos de provocatoare”.

Armata chineză a transmis că Japonia ar suferi „o înfrângere zdrobitoare” dacă ar interveni militar într-un conflict prin strâmtoarea Taiwan și, duminică, a trimis o navă a pazei de coastă în zona insulelor Senkaku, administrate de Japonia, dar revendicate de China drept Diaoyu. De asemenea, a trimis drone militare în apropiere de insula Yonaguni, cel mai vestic punct al arhipelagului japonez.

Luni, ambasada Chinei în Japonia a reamintit pe rețelele sociale că Beijingul nu a renunțat la opțiunea folosirii forței pentru a prelua Taiwanul și că orice intervenție a Japoniei ar fi considerată un act de agresiune, la care China „va contraataca ferm”.

De ce a devenit Taiwan un punct major de tensiune

Taiwanul s-a aflat sub dominație colonială japoneză timp de aproximativ 50 de ani, până când Tokyo a fost obligat să renunțe la control în favoarea Republicii China (ROC) după capitularea din al Doilea Război Mondial. La momentul respectiv, ROC era în război civil cu forțele comuniste. După ce a pierdut pe continent, ROC s-a retras în Taiwan, în timp ce comuniștii au fondat Republica Populară Chineză (RPC).

Astăzi, RPC susține că Taiwanul este o provincie chineză – deși nu l-a guvernat niciodată.

Dacă RPC ar încerca anexarea Taiwanului, iar SUA ar interveni în apărarea insulei, conflictul ar implica probabil și vecini regionali precum Japonia, care găzduiește o prezență militară americană masivă. Japonia nu dorește nici ca un vecin ostil să preia controlul unei părți din „Primul Lanț Insular”, situat între China și Oceanul Pacific.

Chiar dacă o confruntare militară directă este puțin probabilă, analiștii avertizează de mult timp că activitatea intensificată în zone disputate precum insulele Senkaku sau zona de identificare aeriană a Taiwanului (ADIZ) crește riscul unor incidente care pot degenera.

Pe termen scurt, disputa este mai probabil să afecteze relațiile economice și schimburile umane dintre cei doi mari parteneri comerciali. Avertismentele Beijingului pentru turiștii și studenții chinezi au provocat luni scăderi pe bursele japoneze, afectând acțiunile companiilor din retail și turism.

În mai 2024, peste 120.000 de studenți chinezi se aflau în Japonia, iar peste 6,7 milioane de turiști chinezi vizitaseră țara în primele opt luni ale anului. Economiștii estimează că avertismentul de călătorie al Chinei ar putea provoca Japoniei pierderi de aproximativ 2,2 trilioane de yeni (circa 14 miliarde de dolari).

Luni, lansarea în cinematografele din China a două animații japoneze a fost amânată pe termen nelimitat. Presa de stat a sugerat că decizia face parte din „contramăsurile” Beijingului.

Takaichi nu a dat înapoi, însă presa japoneză a relatat că un emisar de rang înalt se află în drum spre Beijing pentru a încerca detensionarea situației.

Între timp, președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a cerut comunității internaționale să urmărească îndeaproape evoluțiile. „Îi solicit, de asemenea, Chinei să dea dovadă de reținere și de comportamentul unei puteri majore, nu să devină un factor de destabilizare pentru pacea și stabilitatea regională”, a declarat acesta.

