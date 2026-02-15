China renunță la vize pentru cetățenii din Canada și Marea Britanie

Cetățenii din Canada și Marea Britanie vor putea călători în China fără viză începând de marți, 17 februarie. Anunțul a fost făcut de autoritățile chineze, care au confirmat astfel declarațiile liderilor celor două țări în urma vizitelor recente la Beijing, potrivit Agerpres, care citează AFP. Măsura va fi în vigoare până la 31 decembrie.

„Deținătorii de pașapoarte obișnuite din aceste țări pot intra în China fără viză pentru afaceri, turism, vizitarea rudelor sau a prietenilor, schimburi ori tranzit, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile", a anunțat Ministerul chinez de Externe.

Ministerul de Externe al Chinei a precizat că decizia are ca scop facilitarea schimburilor între cetățenii Chinei și cei ai altor state. Anunțul autorităților chineze vine în urma vizitelor efectuate la Beijing, în ianuarie, de premierul britanic Keir Starmer și de premierul canadian Mark Carney. Cei doi și-au exprimat dorința de a consolida relațiile bilaterale cu China, în contextul unei răciri accentuate a relațiilor cu Statele Unite. Oficialii au raportat progrese în relația cu Beijingul, inclusiv în perspectiva călătoriilor fără viză în China.

Starmer, întâlnire cu Xi Jinping

Premierul britanic Keir Starmer și președintele chinez Xi Jinping s-au întâlnit la finalul lunii ianuarie, la Beijing. Întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o oră și jumătate, iar liderul britanic a declarat la acea vreme că a obținut "progrese reale" în ceea ce privește tarifele comerciale și regimul de vize.

Starmer a descris întrevederea cu Xi drept "o sesiune foarte bună și productivă, cu rezultate reale și concrete, care a consolidat semnificativ relația", potrivit POLITICO.

„Am făcut progrese foarte bune în privința tarifelor pentru whisky, a călătoriilor fără viză în China și a schimbului de informații", a declarat premierul britanic.

Vestea va fi bine primită de exportatorii de whisky scoțian, afectați de tarifele de bază de 10% impuse de președintele american Donald Trump pentru bunurile importate din Regatul Unit. În prezent, exporturile de whisky scoțian sunt supuse unor taxe de 10% în China, după ce această țară și-a dublat tarifele de import pentru coniac și whisky în februarie 2025, eliminând cota provizorie de 5%.

