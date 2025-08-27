Live TV

China respinge ideea de a participa la negocieri cu SUA și Rusia pentru dezarmare nucleară: „Nerezonabil și nerealist”

trump putin si xi
Colaj foto: Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping

China a calificat drept „nerezonabil și nerealist” apelul de a participa la negocieri trilaterale pentru dezarmare nucleară alături de Statele Unite și Rusia. Beijingul susține că diferențele majore dintre arsenalul său și cel al celor două puteri fac imposibilă o astfel de discuție, potrivit Reuters.

Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, a făcut aceste declaraţii după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că a discutat cu preşedintele rus Vladimir Putin despre controlul armelor nucleare şi că doreşte ca şi China să se implice.

„Forţele nucleare ale Chinei şi ale Statelor Unite nu sunt deloc la acelaşi nivel, iar mediul strategic de securitate şi politicile nucleare ale celor două ţări sunt total diferite”, a declarat Guo.

China urmăreşte în primul rând o politică de nerecurgere la armele nucleare şi o strategie nucleară de autoapărare, a mai spus el, adăugând că Beijingul nu se va angaja într-o cursă a înarmărilor cu nicio altă ţară.

„Ţările cu cele mai mari arsenale nucleare ar trebui să îşi îndeplinească cu seriozitate responsabilităţile speciale prioritare în materie de dezarmare nucleară”, a spus Guo.

Trump a declarat luni reporterilor, înaintea întâlnirii sale cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, că unul dintre lucrurile pe care SUA încearcă să le facă împreună cu Rusia şi cu China este „denuclearizarea” şi „este foarte important”, a subliniat el.

„Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte important, dar Rusia este dispusă să o facă, şi cred că şi China va fi dispusă să o facă. Nu putem permite proliferarea armelor nucleare. Trebuie să oprim armele nucleare. Puterea lor este prea mare", a declarat Trump.

Ministrul de externe al Malaeziei a declarat luna trecută că China va semna un tratat al Asiei de Sud-Est care interzice armele nucleare în regiune, imediat ce toate documentele vor fi gata.

