Aceste componente sunt utilizate în dronele Shahed, pe care Rusia le asamblează într-o fabrică din Alabuga. Exportul acestora va necesita acum o autorizație specială din partea Ministerului Comerțului din China. Kievul a mulțumit Beijingului pentru impunerea restricțiilor.

China restricționează livrările către Rusia de motoare pentru dronele Shahed. Noile restricții au intrat în vigoare pe 18 noiembrie - ziua în care Putin s-a întâlnit cu Xi Jinping și Trump la Shenzhen, relatează The Moscow Times .

China a impus noi măsuri de control al exporturilor asupra componentelor pentru drone utilizate de Rusia în construirea și operarea dronelor de atac Shahed, proiectate de Iran, o măsură salutată de Ucraina.

Restricțiile au intrat în vigoare miercuri, în ziua în care președintele Vladimir Putin a sosit în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, pentru discuții cu liderul chinez Xi Jinping și cu președintele SUA, Donald Trump.

Conform unui aviz al Ministerului Comerțului din China, exportatorii trebuie să obțină licențe pentru a expedia în străinătate anumite motoare de drone, module radio, controlere de viteză și motoare electrice.

Unele dintre motoarele vizate de aceste reguli sunt utilizate în dronele Shahed pe care Rusia le asamblează la fabrica sa din Alabuga, din Republica Tatarstan.

Vladislav Vlasiuk, comisarul prezidențial al Ucrainei pentru sancțiuni, a mulțumit Chinei pentru noile măsuri de control și a declarat că Ucraina speră ca Beijingul să le aplice cu strictețe.

„Am furnizat informații detaliate despre aceste componente și despre producătorii lor chinezi și contăm pe un control riguros al acestor exporturi”, a scris el pe X.

Vlasiuk a menționat că unele componente critice utilizate în dronele rusești nu sunt încă incluse în sfera de aplicare a noilor măsuri de control.

Măsurile vin într-un moment în care Rusia a devenit din ce în ce mai dependentă de China pentru tehnologia restricționată de sancțiunile occidentale.

Bloomberg a relatat anterior că Rusia a obținut aproape 90% dintre aceste componente și tehnologii critice din China, în creștere față de 80% în anul precedent, citând persoane familiarizate cu situația.

Sursele Bloomberg au afirmat că oficialii Uniunii Europene erau conștienți de faptul că Beijingul furniza Rusiei tehnologie cu dublă utilizare și informații obținute prin satelit pentru războiul său din Ucraina, dar erau reticenți în a impune sancțiuni asupra Chinei din teama de represalii.