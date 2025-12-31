China schimbă regulile în industria cipurilor. Cum sunt scoși din joc furnizorii străini de tehnologie (Reuters)

China le cere producătorilor de cipuri să folosească cel puțin 50% echipamente fabricate pe plan intern atunci când adaugă noi capacități de producție, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiarizate cu situația, în contextul în care Beijingul încearcă să construiască un lanț de aprovizionare cu semiconductori autosuficient.

Regula nu este documentată public, însă producătorilor de cipuri care solicită aprobări de stat pentru construirea sau extinderea fabricilor li s-a transmis în ultimele luni de către autorități că trebuie să demonstreze, prin proceduri de achiziții, că cel puțin jumătate din echipamentele utilizate sunt fabricate în China, au precizat sursele.

Măsura este una dintre cele mai importante introduse de Beijing pentru a reduce dependența de tehnologia străină, un efort care s-a intensificat după ce Statele Unite au înăsprit restricțiile privind exporturile de tehnologie în 2023, interzicând vânzările de cipuri avansate pentru inteligență artificială și de echipamente pentru semiconductori către China.

Deși restricțiile americane au blocat accesul la unele dintre cele mai avansate echipamente, regula de 50% îi determină pe producătorii chinezi să aleagă furnizori interni chiar și în domenii în care echipamentele străine din Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Europa sunt încă disponibile.

Cererile care nu ating acest prag sunt, de regulă, respinse, deși autoritățile pot acorda flexibilitate în funcție de constrângerile de aprovizionare, au spus sursele. Condițiile sunt relaxate în cazul liniilor de producție pentru cipuri avansate, unde echipamentele dezvoltate pe plan intern nu sunt încă pe deplin disponibile.

„Autoritățile preferă ca procentul să fie mult peste 50 la sută”, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

În cele din urmă, obiectivul este ca fabricile să folosească 100% echipamente domestice.

Ministerul Industriei din China nu a răspuns solicitării de comentarii. Sursele au dorit să își păstreze anonimatul, întrucât măsura nu este publică.

Președintele Chinei, Xi Jinping, face apel de mai mult timp la un efort al „întregii națiuni” pentru construirea unui lanț de aprovizionare cu semiconductori complet autosuficient, care să implice mii de ingineri și cercetători din companii și centre de cercetare din întreaga țară.

Efortul se desfășoară pe întreg spectrul lanțului de aprovizionare. Reuters a relatat anterior în această lună că oameni de știință chinezi lucrează la un prototip de mașină capabilă să producă cipuri de ultimă generație, un rezultat pe care Washingtonul a încercat ani la rând să îl prevină.

„Înainte, fabrici locale precum SMIC preferau echipamentele americane și nu ofereau cu adevărat o șansă firmelor chineze”, a declarat un fost angajat al producătorului local de echipamente Naura Technology, referindu-se la Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Asta s-a schimbat odată cu restricțiile de export impuse de SUA în 2023, când fabricile chineze nu au mai avut de ales și au fost nevoite să lucreze cu furnizori interni.

Entități afiliate statului au plasat în acest an un număr record de 421 de comenzi pentru echipamente și piese de litografie produse local, în valoare de aproximativ 850 de milioane de yuani, potrivit datelor publice privind achizițiile, ceea ce indică o creștere puternică a cererii pentru tehnologii dezvoltate în China.

Pentru a sprijini lanțul local de aprovizionare cu cipuri, Beijingul a alocat, de asemenea, sute de miliarde de yuani sectorului semiconductorilor prin intermediul așa-numitului „Big Fund”, care a lansat în 2024 o a treia etapă, cu un capital de 344 de miliarde de yuani, echivalentul a 49 de miliarde de dolari.

Politica începe deja să dea rezultate, inclusiv în domenii precum gravarea, un pas esențial în fabricarea cipurilor, care presupune îndepărtarea materialelor de pe plăcile de siliciu pentru a crea modele complexe de tranzistori, au declarat sursele.

Cel mai mare producător chinez de echipamente pentru cipuri, Naura, testează uneltele sale de gravare pe o linie de producție de ultimă generație, de 7 nanometri, a SMIC, au spus două surse. Acest prag, aflat într-un stadiu incipient, vine după ce Naura a implementat cu succes echipamente de gravare pe linii de 14 nanometri și arată cât de rapid avansează furnizorii interni.

„Rezultatele Naura în zona de gravare au fost accelerate de obligația impusă de guvern ca fabricile să folosească cel puțin 50 la sută echipamente domestice”, a spus una dintre surse, adăugând că această cerință forțează compania să își îmbunătățească rapid tehnologia.

Echipamentele avansate de gravare erau furnizate în principal în China de companii străine precum Lam Research și Tokyo Electron, însă sunt acum parțial înlocuite de Naura și de un rival mai mic, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), potrivit surselor.

Naura s-a dovedit, de asemenea, un partener-cheie pentru producătorii chinezi de cipuri de memorie, furnizând echipamente de gravare pentru cipuri avansate cu peste 300 de straturi. Compania a dezvoltat și sisteme electrostatice de fixare a plăcilor de siliciu, pentru a înlocui piese uzate din echipamentele Lam Research, pe care compania americană nu le-a mai putut întreține după restricțiile din 2023, au spus sursele.

Naura, AMEC, YTMC, SMIC, Lam Research și Tokyo Electron nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Progresele Chinei sunt privite cu îngrijorare de concurenții globali, pe măsură ce furnizorii străini sunt eliminați treptat de pe piața chineză.

Naura a depus un număr record de 779 de brevete în 2025, de peste două ori mai multe decât în 2020 și 2021, în timp ce AMEC a depus 259, potrivit bazei de date AcclaimIP a Anaqua, date verificate de Reuters.

Această evoluție se reflectă și în rezultate financiare solide. Veniturile Naura din prima jumătate a anului 2025 au crescut cu 30 la sută, până la 16 miliarde de yuani. AMEC a raportat o creștere de 44 la sută a veniturilor în primul semestru, până la 5 miliarde de yuani.

Analiștii estimează că China a ajuns acum la un nivel de autosuficiență de aproximativ 50 la sută în echipamentele de îndepărtare a fotorezistului și de curățare, o piață dominată anterior de companii japoneze, dar condusă acum de Naura.

„Piața echipamentelor domestice va fi dominată de doi sau trei mari producători, iar Naura este cu siguranță unul dintre ei”, a declarat o altă sursă.

