China se apropie de un nou dezastru demografic, accelerat de traumele Covid: „Țara va îmbătrâni înainte să se îmbogățească”

China va publica datele sale oficiale privind sporul natural și situația demografică a țării în 17 ianuarie, iar așteptările sunt că datele vor arăta o situația dramatică pentru țara care ar putea să treacă prin prima sa scădere de populație din 'anii 60 și până acum, relatează Reuters.

Unii experți se așteaptă ca populația Chinei să înregistreze prima sa scădere de la marea foamete din 1961, o schimbare profundă cu implicații mari la nivelul economiei globale. Un prim indiciu cu privire la „cicatricile” provocate de pandemia de coronavirus situației demografice din China le vom avea în 17 ianuarie, când se va face raportarea oficială pe anul trecut.

Poveștile despre mame și copii care nu au putut să meargă la doctor în perioada aceasta din cauza faptului că spitalele erau copleșite de Covid-19 nu fac deloc decizia de a face un copil mai ușor pentru chinezi.

„Am auzit că a da naștere unui copil într-un spital de stat este pur și simplu groaznic. Nici măcar nu mă gândesc să fac un copil”, spune o femeie din Shanghai, de 31 de ani. Zhang Qi spune că restricțiile dure Covid de până acum au provocat stres și nesiguranță, mai ales în ce privește această decizie.

Numărul de noi nașteri pentru 2022 este așteptat să coboare la noi niveluri scăzute, de această dată sub zece milioane, după ce anul trecut numărul a fost de 10,6 milioane, deja mai scăzut cu 11,5% față de 2020.

„La acest punct de cotitură istoric, China a intrat într-un lung și ireversibil proces de declin al populației, pentru prima oară în istoria sa și în istoria lumii”, spune Wang Feng, profesor de sociologie la Universitatea din California. „În mai puțin de 80 de ani, populația Chinei ar putea să se reducă cu 45%. Va fi o Chină de nerecunoscut pentru lumea de azi”, a adăugat el.

Populația totală a Chinei a crescut cu 480.000, până la 1,41 miliarde în 2021. Predicțiile ONU arată că populația Chinei își va începe declinul în acest an, în timp ce India o va depăși ca cea mai populată țară din lume.

Experții ONU prevăd o scădere de 109 milioane a populației Chinei până în 2050, mai mult decât triplul declinului prevăzut în 2019, înainte de pandemia de coronavirus.

Deși 9 din cele 10 cele mai populate țări ale lumii trec printr-un declin al fertilității, rata de 1,18 a Chinei din 2022 a fost cea mai mică și cu mult sub standardul de 2,1 al OECD pentru o populație stabilă.

China, care a impus între 1980 și 2015 o politică prin care cuplurile erau obligate să aibă un singur copil, a recunoscut, oficial, că se află în pragul unui declin demografic, anul trecut. Atunci, Comisia Națională de Sănătate chineză a spus că populația ar putea începe să scadă înainte de 2025.

În octombrie, dictatorul chinez, Xi Jinping, a spus că guvernul va lua măsuri pentru a ajuta la creșterea sporului natural.

Guvernul chinez încearcă să inverseze tendințele după politica unui singur copil

Din 2021, autoritățile chineze au introdus măsuri menite să accentueze creșterea populației – reduceri de taxe, concedii materne mai lungi, asigurări medicale mai bune sau subvenții pentru cumpărarea locuințelor, totul într-o încercare de a da stimulente oamenilor să facă mai mulți copii. Efectul de până acum a fost dezamăgitor.

Căutările online pentru cărucioare de copii pe site-ul Baidu din China au scăzut cu 17% în 2022, și sunt într-o scădere accelerată de 41% din 2018, în timp ce căutările pentru biberoane au scăzut și ele cu o treime față de 2018. Prin comparație, căutările pentru case de îngrijire pentru bătrâni au crescut de opt ori anul trecut.

O tendință inversă are loc în India, unde au crescut căutările pentru biberoane cu 15% an de an până în 2022, în India, în timp ce căutările pentru pătuțuri au crescut de aproape cinci ori.

Povara financiară pentru educația copiilor, unele dintre cele mai stresante examene de intrare la facultatedin lume, și o rată a înmatriculării în creșe de doar 5,5% pentru copiii sub trei ani – cu mult mai mică decât media OCDE – sunt factori cheie care afectează rata fertilității în China, transmite think-tank-ul YuWa, care se ocupă de cercetări în domeniul demografiei.

Impactul economic asupra unei societăți care îmbătrânește va fi, de asemenea, semnificativ.

Yi Fuxian, expert demograf, se așteaptă ca proporția celor cu vârsta de 65 de ani sau mai mult să depășească 37% în 2050, de la 14% anul trecut și de la 5% în 1980.

„Îmbătrânirea rapidă încetinește economia Chinei, reduce veniturile și crește datoriile guvernamentală... China va îmbătrâni înainte să se îmbogățească”, spune el.

