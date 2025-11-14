China şi-a îndemnat cetăţenii să evite vizitele în Japonia

Guvernul chinez şi-a îndemnat vineri cetăţenii să evite vizitele în Japonia, după recente remarci ale prim-ministrului nipon Sanae Takaichi privind potenţiala implicare a Japoniei într-o situaţie de criză legată de Taiwan, relatează Kyodo.

Ministerul de Externe al Chinei a transmis că „atmosfera din jurul schimburilor interpersonale s-a deteriorat extrem de mult, prezentând riscuri grave pentru siguranţa cetăţenilor chinezi" din Japonia şi a făcut apel la chinezii care locuiesc în Japonia să "fie atenţi la situaţia legii şi ordinii” din ţară şi să rămână vigilenţi pentru a nu cădea victime ale infracţiunilor.

Acest apel vine la câteva zile după ce şefa guvernului nipon a afirmat în parlament că un atac militar chinez asupra Taiwanului ar putea pune arhipelagul japonez într-o „situaţie de criză” şi ar justifica intervenţia forţelor sale de autoapărare sub principiul „autoapărării colective”, notează sursa citată de Agerpres.

Declaraţiile premierului japonez au fost respinse cu vehemenţă de guvernul chinez, care miercuri a avertizat Tokio că orice încercare de a „interfera sau împiedica” obiectivul său de „reunificare naţională” este „sortită eşecului”.

Turiştii chinezi reprezintă o parte semnificativă a vizitatorilor străini în Japonia. Între lunile ianuarie şi septembrie ale acestui an, aproximativ 31,65 milioane de străini au vizitat Japonia, dintre care circa 7,49 milioane au fost din China, cel mai mare număr pe ţări sau regiuni, potrivit datelor guvernamentale.

