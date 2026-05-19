China și implicarea în războiul din Ucraina: militari ruși instruiți în secret de Beijing se întorc să lupte pe front (Reuters)

Forțele armate chineze au antrenat în secret aproximativ 200 de militari ruși pe teritoriul Chinei la sfârșitul anului trecut, iar unii dintre aceștia s-au întors de atunci pentru a lupta în Ucraina, potrivit a trei agenții de informații europene și a unor documente consultate de Reuters.

Deși China și Rusia au organizat o serie de exerciții militare comune de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Beijingul a afirmat în repetate rânduri că adoptă o poziție neutră în acest conflict și se prezintă drept mediator.

Sesiunile de instruire secrete, care s-au axat în principal pe utilizarea dronelor, au fost prevăzute într-un acord bilingv rus-chinez semnat de ofițeri de rang înalt din Rusia și China la Beijing, pe 2 iulie 2025. Acordul, analizat de Reuters, prevedea că aproximativ 200 de soldați ruși urmau să fie instruiți în baze militare din locații precum Beijing și orașul Nanjing, situat în estul țării. Sursele au precizat că aproximativ același număr de soldați au fost instruiți ulterior în China.

Acordul prevedea, de asemenea, că sute de soldați chinezi urmau să fie instruiți în baze militare din Rusia.

Prin instruirea personalului militar rus la nivel operațional și tactic, care ulterior participă la operațiunile din Ucraina, China este implicată mult mai direct în războiul de pe continentul european decât se știa până acum, a declarat un oficial din serviciile de informații.

Ministerele Apărării din Rusia și China nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la detaliile prezentate în acest articol.

„În ceea ce privește criza din Ucraina, China a adoptat în mod constant o poziție obiectivă și imparțială și s-a implicat în promovarea negocierilor de pace; acest lucru este consecvent și clar, fiind recunoscut de comunitatea internațională”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Chinei într-o declarație adresată agenției Reuters. „Părțile implicate nu ar trebui să alimenteze în mod deliberat confruntarea sau să arunce vina unii pe alții”.

Agențiile de informații au vorbit cu condiția să nu fie identificate, pentru a putea discuta informații sensibile.

Puterile europene, care consideră Moscova o amenințare majoră la adresa securității, au urmărit cu îngrijorare relațiile din ce în ce mai strânse dintre Rusia și China, a doua economie mondială și un important partener comercial al Uniunii Europene.

Cele două țări au anunțat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și s-au angajat să organizeze exerciții militare pentru a exersa coordonarea dintre forțele lor armate. În timp ce Occidentul încerca să izoleze Rusia, China i-a oferit o mână de ajutor prin achiziționarea de petrol, gaze și cărbune.

Liderul chinez Xi Jinping urmează să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin marți și miercuri, la mai puțin de o săptămână după vizita de mare amploare a președintelui american Donald Trump.

China și Rusia au prezentat vizita lui Putin – a 25-a sa deplasare în China – ca o dovadă suplimentară a parteneriatului lor „de orice vreme”, chiar dacă Occidentul îndeamnă Beijingul să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Dronele s-au dovedit a fi o armă esențială în Ucraina. Ambele părți folosesc modele cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte aflate la sute de kilometri distanță, în timp ce pe câmpul de luptă, dronele mai mici, controlate de la distanță de piloți care utilizează echipamente FPV și înarmate cu explozibili, domină cerul, făcând deplasarea vehiculelor blindate sau a infanteriei extrem de periculoasă.

În septembrie, agenția Reuters a relatat că, potrivit unor oficiali europeni, experți din cadrul unor companii private chineze au desfășurat activități de dezvoltare tehnică în domeniul dronelor militare pentru un producător rus de drone de atac. Ministerul de Externe al Chinei a declarat atunci că nu avea cunoștință de această colaborare.

Cele două companii menționate în articol au fost sancționate de UE luna trecută.

Conform acordului de instruire analizat de Reuters, rușii urmau să fie instruiți în domenii precum dronele, războiul electronic, aviația militară și infanteria blindată. Acordul interzicea orice mediatizare a vizitelor în ambele țări și stipula că niciun terț nu trebuia informat.

Vizitele trupelor chineze în Rusia în scopul instruirii au loc cel puțin din 2024, însă instruirea personalului rus în China este o noutate, au declarat două dintre agențiile de informații.

În timp ce Rusia are o vastă experiență de luptă în Ucraina, vasta industrie a dronelor din China oferă know-how tehnologic și metode avansate de instruire, precum simulatoarele de zbor, au afirmat acestea. Armata Populară de Eliberare a Chinei nu a mai participat la un război de amploare de zeci de ani, dar s-a extins rapid în ultimii 20 de ani și, în prezent, rivalizează cu puterea militară a Statelor Unite în anumite domenii.

Un număr semnificativ de militari ruși care au urmat cursuri de instruire în China erau instructori militari de rang înalt, aflați în poziția de a transmite cunoștințele mai departe pe lanțul de comandă, au afirmat cele două agenții de informații.

Una dintre agenții a declarat că a confirmat identitatea câtorva militari ruși care s-au antrenat în China și care, de atunci, au fost implicați direct în operațiuni de luptă cu drone în regiunile ocupate din Ucraina, Crimeea și Zaporijie.

Gradele acestor persoane variau de la subofițer la locotenent-colonel, a precizat agenția. Numele persoanelor respective au apărut într-un document militar rus consultat de Reuters, care conținea lista militarilor care urmau să plece în China. Reuters nu a reușit să confirme în mod independent implicarea ulterioară a acestor persoane în războiul din Ucraina.

Aceeași agenție de informații a declarat că este foarte probabil ca mulți dintre cei care s-au antrenat în China să fi plecat în Ucraina.

Rapoartele militare interne rusești analizate de Reuters au descris patru dintre sesiunile de instruire ale trupelor ruse în China, după desfășurarea acestora. Un raport din decembrie 2025 descria un curs de instruire privind războiul cu arme combinate, destinat unui număr de aproximativ 50 de militari ruși, desfășurat la filiala Academiei de Infanterie a Armatei Forțelor Terestre din cadrul Armatei Populare de Eliberare (PLA) din Shijiazhuang.

Raportul preciza că instruirea consta în antrenarea soldaților în utilizarea mortierelor de 82 mm, cu ajutorul unor vehicule aeriene fără pilot pentru identificarea țintelor.

Un al doilea raport a descris exercițiile de apărare aeriană desfășurate într-o bază militară, inclusiv cu arme de război electronic, dispozitive de aruncare a plaselor și drone destinate combaterii dronelor inamice. Doi oficiali au declarat că baza se află în Zhengzhou.

Toate aceste tipuri de echipamente sunt relevante pentru războiul din Ucraina. Armele de război electronic vizează dronele care se apropie pentru a le bruia și a le perturba semnalele, în timp ce plasele pot fi aruncate în jurul dronelor pentru a le prinde în capcană pe măsură ce se apropie.

Ambele părți folosesc drone aeriene cu fibră optică conectate la piloții lor printr-un fir subțire care nu poate fi blocat electronic. Dronele cu fibră optică funcționează de obicei pe o rază de 10 până la 20 km, dar unele pot ajunge până la 40 km.

Un al treilea raport, datat decembrie 2025 și redactat de un maior rus, descria instruirea personalului rus în domeniul dronelor la Centrul de Instruire pentru Aviație Militară al Armatei Populare de Eliberare din Yibin, Brigada 1. Cursul s-a axat pe prezentări multimedia și a inclus utilizarea simulatoarelor de zbor, precum și instruirea în utilizarea mai multor tipuri de drone FPV și a altor două tipuri de drone, se menționează în raport.

Un al patrulea raport a descris un curs organizat în noiembrie 2025 la Universitatea de Inginerie Militară din Nanjing a Infanteriei Armatei Populare de Eliberare. Cursul a abordat tehnologia explozivilor, construirea minelor, deminarea, precum și îndepărtarea munițiilor neexplodate și a dispozitivelor explozive improvizate.

Acest raport conținea fotografii cu soldați ruși în uniformă, instruiți de instructori chinezi în uniformă militară. Imaginile arătau, de asemenea, soldați ruși cărora li se prezentau echipamente de inginerie și li se arăta cum să efectueze operațiuni de deminare.

